Ezkurdia y la chapa del Adarraga frenan a Jaka

Eso de llegar y besar el santo ocurre contadas veces. Que se lo digan a Erik Jaka, quien regresó anoche a Lizartza procedente del Adarraga de Logroño sin paladear el dulce sabor de la victoria. Accedía al Campeonato de Parejas como recambio del lesionado Elezkano II y se encontró con la realidad de una competición de máximo nivel en la que se pagan los descuidos y los errores.

Jaka era consciente de la dificultad que supone enfrentarse a un pelotari potente y baqueteado en Primera como Ezkurdia. No se esperaba chocar contra un elemento inesperado: la chapa. Cuatro de sus remates la hicieron sonar y otro par de acciones de similar factura acabaron unos centímetros más abajo.

«Quizá no he desentonado, pero es difícil ganar partidos de este nivel si pierdes tanta pelota», reconoció el propio Jaka. Falló ocho tantos. Unidos a los seis de Zabaleta suman catorce, cifra elevada que acercó a Ezkurdia y Merino II al definitivo 22-15. Gracias a este resultado, el delantero de Arbizu, el mejor sobre la cancha, y el zaguero de Villar de Torre, mejorado respecto a hace pocos meses, toman la delantera a rivales directos en la pugna por entrar en la liguilla de semifinales.

LAS FRASES



Erik Jaka

Aspe

«Estaba siendo un choque igualado, no he acertado en mis oportunidades y me he enredado con la chapa»

David Merino Aspe

«Ezkurdia, inteligente, ha buscado las cosquillas a Jaka; he mejorado a mitad de partido»