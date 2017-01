«De niño dormía con una pelota»

Joanes Bakaikoa ha sido el último pelotari en apuntarse a la moda de convertirse en profesional. El delantero etxarriarra, de 19 años, que ha firmado por dos años con Asegarce, lo hace mañana en el Labrit de Pamplona, con Ladis Galarza como compañero, frente a Peña II y Salaverri, en partido correspondiente al Parejas de Promoción.

- ¿Cuándo comenzó su relación con la pelota?

- Desde que era un niño. Dormía siempre con una. Con dos o tres años comencé a darle a la pelota contra la pared en el frontón de Etxarri, donde he pasado un montón de horas y también en el pórtico de Alli, de donde es mi madre. Y de más mayor, en San Juan, en Pamplona.

- ¿Alguien de su familia había jugando antes a pelota?

- Mi padre, José Ignacio, jugó en aficionados. También era delantero. Las dos ramas de mi familia son muy pelotazales, pero soy el único que ha llegado a profesionales.

- Etxarri ha sido cuna de grandes zagueros en los últimos años como Oskar Lasa o Aitor Zubieta. Y el aficionado Adur Lasa, sobrino de Oskar, también viene pegando fuerte ¿No es un bicho raro?

- No, para nada. En Etxarri, donde hay mucha afición a la pelota, también han salido buenos delanteros como Ansotegi. Es casualidad.

- ¿Qué le dicen sus vecinos?

- La gente está contenta, no paran de animarme por la calle y eso me produce mucha ilusión.

- ¿Desde cuándo estaba en la órbita de Asegarce?

- Firmé un precontrato de tres años en 2013, junto a Unai Laso, y el año pasado lo prorrogué por uno más. Acudía dos días a la semana a Tolosa para entrenar con los profesionales.

- ¿Cómo fue el primer día que coincidió con ellos?

- No se me olvidará en la vida. Estaba en el vestuario con Aimar Olaizola, uno de mis ídolos. Le veía muy tranquilo poniéndose los tacos. Yo, en cambio, estaba al 200%. Después de ese día, he entrenado un par de veces más con él y también con Urrutikoetxea.

- ¿Siempre ha sido delantero?

- De pequeño era zaguero y solía jugar habitualmente con Unai Laso. Nos intercambiábamos los puestos. Así hasta infantiles.

- Defínase.

- No soy un pelotari de fuerza, intento ser más técnico para aprovechar la pegada.

- ¿Su mejor mano?

- Soy diestro y la zurda la utilizo para acabar el tanto.

- ¿Qué tiene que mejorar?

- Muchas cosas, sobre todo el juego de aire. Tendré que acoplarme al ritmo de los partidos, que será diferente al de los de aficionados. Me queda mucho trabajo por delante.

- ¿Cuántas txapelas guarda en casa?

- No llevo la cuenta, pero un montón, pero últimamente no he ganado muchas. Las tengo entre Etxarri y Pamplona.

- ¿La que más ilusión le hizo?

- La primera. Fue en 2005 en un torneo de Belate. Tendría siete u ocho años y la gané con Rubén Medina. Con Laso también he conseguido un montón de pequeño.

- ¿La que le hubiera gustado ganar?

- La del torneo Bankoa-DV. Lo afrontaba todos los años con ilusión, me preparaba bien, pero luego, por lo que sea, no salían las cosas. Este año jugué con Santxez y no pasamos de cuartos. Nos eliminaron los campeones, Eneko Labaka y Martinez. Me ha quedado una espinita clavada.

- ¿En qué pelotari se fijaba?

- En Aimar, en Irujo y en Pablito por su facilidad a la hora de acabar el tanto. Y de los zagueros, Barriola.

- ¿Y de los de ahora?

- Irribarria, Artola y Altuna III. Jokin y yo cumplimos años el mismo día, el 27 de marzo.

- ¿Qué aficiones tiene?

- Me gustan todos los deportes. De pequeño jugaba a fútbol de portero y era bastante bueno. Cuando pasamos a campo grande, lo dejé.

- ¿Es futbolero entonces?

- Me gusta el fútbol, pero no soy ningún forofo.

- ¿De qué equipo es?

- De la Real. Desde siempre, incluso cuando estaba en Segunda, pero no he estado nunca en Anoeta. Adur Lasa también es de la Real.

- ¿Jugador favorito?

- Xabi Prieto.

- ¿Messi o Cristiano?

- Messi, sin duda.

- ¿Plato preferido?

- Arroz a la cubana.

- ¿Bebida?

- Aquarius.

- ¿Qué no comería nunca otra vez?

- Alcachofas, no me gustan nada.

- ¿El último libro que ha leído?

- La historia de Rafa Nadal.

- ¿La última película que ha visto?

- Me gusta el cine, pero hace mucho tiempo que no voy.

- ¿Programa de televisión?

- El Conquistador.

- ¿Qué estudios tiene?

- Estoy en primero de Magisterio en la Universidad Pública de Navarra. Luego me gustaría hacer IVEF.

- ¿Se le pegan las sábanas?

- Me gusta dormir. Cuando duermo bien, puedo hacerlo diez u once horas seguidas.

- ¿Tiene coche?

- No, por no tener no tengo ni carnet. Trataré de sacármelo pronto.