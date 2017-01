«El doctor Mikel Sánchez me dijo que necesitaría un año para estar al cien por cien»

Todos los suplentes designados hasta el momento por las empresas son guipuzcoanos: Aitor Mendizabal, Xabi Tolosa, Ander Imaz y ahora Erik Jaka (Lizartza, 22 años), sustituto del lesionado Danel Elezkano. El campeón del último Cuatro y Medio Promoción atraviesa un gran momento de juego. Desborda inspiración. Tiene la oportunidad de demostrarlo el domingo en el Adarraga de Logroño.

MATERIAL Adarraga de Logroño Jaka, que tenía otro compromiso a la misma hora, no acudió a la elección. Zabaleta separó en solitario pelotas toscas de 106.4, 106.3 y 106.2 gramos. Ezkurdia y Merino II dispondrán de las tres más pesadas de todas: 106.9, 106.8 y 106.5. Hendaia Irribarria y Rezusta escogieron pelotas de 105.2, 105.1 y 104.7. Al tratarse de un recinto con frontis lento y suelo muy rapido, el seleccionador trabajó con sumo cuidado. Bengoetxea VI y Larunbe dispondrán de tres de 106.3, 105.2 y 103.9 gramos.

- Debuta en el Campeonato de Parejas grande.

- Sí, es mi primer partido en esta competición. He participado en dos ediciones del Promoción de Parejas, con Beñat Rezusta en 2014 y con Xabi Tolosa en 2015.

- Ganó ambas.

- El año pasado, sin embargo, no pude tomar parte porque acababa de operarme del tobillo y no reaparecí hasta mayo.

- ¿Esperaba la llamada de la empresa para suplir a Elezkano II?

- Me encontraba en el Astelena cuando se lesionó Danel y él mismo me dijo que estuviera preparado porque sentía mucho dolor. Yo era consciente de que estaba en las quinielas junto a Aitor Mendizabal y Julen Retegi. Cuando Danel me comentó aquello pensé que sabía más que yo.

- Aspe eligió a Mendizabal III para cubrir la lesión de Altuna III.

- Creo que yo también estaba con juego cuando Aitor entró en el Campeonato. Acababa de ganar el Cuatro y Medio Promoción. Mendizabal III había rendido muy bien en la pugna que mantuvo con Elezkano para ser el cuarto delantero titular de la empresa. Pienso que han podido influir dos razones en mi elección. Por un lado, la empresa ha visto que estoy bien y quiere probarme. Por otro, quizá haya preferido optar por un pelotari distinto en lugar de poner al mismo pelotari en dos parejas distintas pese a que el reglamento lo permite.

- Le hemos visto disfrutar sobre la cancha en sus últimos partidos.

- El primer partido que jugué por parejas después del Cuatro y Medio Promoción, el día de San Andrés en Eibar, no sabía ni dónde estaba. Acusé el cambio de modalidad. Me he puesto a base de entrenamientos. También me ha ayudado jugar muchos partidos.

- Muchos pelotazales recuerdan aún su brillante actuación en la final del Parejas Promoción de 2015 en el Labrit.

- Estoy mejor que entonces. Nos acordamos de la final, pero aquel campeonato no fue redondo para mí. No me olvido de que terminamos cuartos en la liguilla. Entré en semifinales con Tolosa y a partir de ese momento todo nos fue bien. Mi juego ha evolucionado desde entonces, sobre todo en defensa. He aprendido a desenvolverme mejor a bote. He trabajado a fondo. Física y mentalmente, me siento con otra confianza. En aquel campeonato de segunda también participaron Víctor y Mendizabal III. Todos hemos mejorado.

- ¿Influye el nuevo preparador físico que comparte con Altuna III?

- Estamos trabajando mucho. Lo hacemos de una manera diferente. No es la única razón. Influyen muchas cosas. He ensayado fuerte tanto a las órdenes de Jokin Etxaniz como por mi cuenta. Tras operarme el 14 de diciembre de 2015, el doctor Mikel Sánchez me dijo que necesitaría un año entero para tener el tobillo al cien por cien. Han transcurrido trece meses desde la intervención.

- Lleva tres años y medio en las filas de Aspe. Cada pelotari necesita su tiempo.

- Altuna e Irribarria son casos aparte. Hay pocos como ellos en la historia de la pelota. Por supuesto, ellos trabajan como los demás, pero disponen de algo natural. Cada deportista necesita su tiempo. Unos llegan arriba con 20, otros con 22 y algunos con 25. De lo que se trata es de mantener el máximo nivel durante el mayor tiempo posible.

- ¿Ha jugado alguna vez con José Javier Zabaleta?

- Dos o tres partidos, uno de ellos precisamente en el Adarraga. Ganamos en esa ocasión. No coincidimos en categorías inferiores, pero me acuerdo de que en el Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV de 2009 formé pareja con Jaunarena -Jaka era todavía zaguero- y Zabaleta jugó con Elezkano II.

- Sus rivales del domingo son Ezkurdia y Merino II. ¿Se ha enfrentado alguna vez al de Arbizu?

- Una, en el debut profesional de Urruzola. Le acompañó Joseba. Mi zaguero fue Cecilio y ganamos. Ezkurdia no tuvo su día. Seguro que juega más este domingo.

- ¿Le va el Adarraga?

- El frontis no es rápido. Espero que Zabaleta domine y tener pelota para rematar. Veremos si acierto.