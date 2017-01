Iñaki Artola espera tocar pelota dentro de semana y media

«La evolución de mi hombro izquierdo es buena según me dicen los médicos, pero la lesión requiere su tiempo», apunta Iñaki Artola, quien sufrió una luxación de grado II el 13 de diciembre en Urretxu tras un choque contra la pared del Ederrena en partido del Campeonato de Parejas. «Todavía no he empezado a tocar pelota. Calculo que será dentro de semana y media o dos semanas». Va con cuidado.