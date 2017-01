Danel Elezkano nota el tobillo derecho «menos inflamado»

Descartada una fractura en la placa que le sacaron el viernes tras un golpe en el Astelena, Danel Elezkano se somete hoy a una resonancia magnética en Pamplona para obtener un diagnóstico más exacto del estado de su lastimado tobillo derecho. «Todavía lo tengo inflamado, pero menos. Me ha bajado un poco y siento menos dolor. Me han dicho que no lo apoye en el suelo». Le anuncian el domingo en Logroño.