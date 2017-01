Victoria de Jaunarena en su estreno como zaguero

Jon Jaunarena tuvo un cómodo estreno en su nueva posición de zaguero. El leitzarra se impuso con Jaka por 22-6 a Ugalde y Tolosa en el Astelena en un partido que se resolvió en un visto y no visto -35 minutos y 253 pelotazos- y en el que el protagonista fue Jaka. El lizartzarra, autor de 17 tantos, se dio un atracón de remates. «He pasado nervios durante la semana, pero en la cancha me ha salido todo. Estoy muy contento, me he encontrado bastante bien en mi nueva posición. Con la izquierda he estado más cómodo. En cambio, con la derecha me costaba coger la distancia», dijo el leitzarra, que sólo perdió una pelota en todo el partido y se marcó una cortada milimétrica con la derecha que supuso el 19-4.