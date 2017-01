«En el Parejas debes ser regular»

Jokin Altuna regresó a las canchas el domingo en el Astelena de Eibar después de tres jornadas de ausencia por un esguince de rodilla y lo hizo ganando con Barriola ante Ezkurdia y Merino II, lo que les permitió abandonar el farolillo rojo de la clasificación. Seis días después, volverá a vestirse de blanco para jugar el sábado ante Bengoetxea VI y Larunbe en el Labrit de Pamplona, donde ayer tuvo la elección de material. «Las sensaciones no fueron buenas al inicio del partido de Eibar, sufrí mucho, pero conseguimos remontar y ganar, que era lo importante», señalaba el amezketarra tras entrenarse durante una hora junto a Barriola en la bombonera pamplonesa. Errandonea y Martija, que forman pareja en el Campeonato Promoción, ejercieron de sparrings.

MATERIAL Pamplona Bengoetxea VI y Larunbe: escogieron pelotas con salida de frontis, de 105.9, 104.6 y 106.1 gramos. Altuna III y Barriola: optaron por cueros mucho más tranquilos, de 105.8, 106.2 y 105.9 gramos.

Altuna aclara que la lesión «está curada. Si tuviera la más mínima duda o alguna molestia, hubiese dejado la plaza a un compañero. No tengo la sensación de haber asumido riesgos. Hice una prueba en Irurtzun y me di cuenta de que estaba sin juego, me faltaban entrenamientos. Los que he hecho después -incluido el de ayer- han sido satisfactorios».

Está encantado de jugar con Barriola, a quien acompañó el día que el leitzarra anunció su retirada de las canchas para el próximo 16 de abril. «Estoy seguro de que si el que anunciara su retirada fuera yo, él hubiese hecho lo mismo», apunta el manista guipuzcoano, quien tiene más elogios para el pelotari más veterano del campeonato. «Abel tiene un carisma que no tienen muchas personas. Te trata siempre con un cariño especial, te enseña, te ayuda en todo lo que puede. Tenemos muy buena relación y eso tiene luego reflejo en la cancha».

Altuna absorbe sus consejos como una esponja. «Me dice que disfrute del campeonato, de los partidos... que sea yo mismo y que siga trabajando así. Abel siempre comenta que sin trabajo no llegan las cosas, y que en la vida hay que trabajar duro día a día. Intento hacerle caso, es un profesional nato. Quiere despedirse de la pelota a lo grande, con una txapela, y voy a ayudarle todo lo posible para que así sea».

Y tiene claro que «no voy a cambiar mi forma de jugar. Hay días en los que te salen mejor las cosas y otras, peor. Hay veces en las que no debo arriesgar tanto y trabajar más, pero otras en las que hay que arriesgar para ganar. Mi juego es agresivo, pero no hago muchas locuras».

Solo lleva disputados dos partidos del campeonato, saldados ambos con victoria, pero confía en que, al ser tan largo, pueda recuperar el ritmo competitivo a medida que transcurran las jornadas. «Está claro que no puedes pretender estar bien los cuatro meses, hay que mantener una regularidad. En el Parejas debes ser regular. Sé que haré uno o dos partidos malos, pero hay que seguir y trabajar todos los días», dice.

El punto que se pone en juego el sábado es de vital importancia para ambas parejas. La que lo consiga, habrá dejado atrás a un rival directo. No es mal premio.