Una buena dosis de autoestima

Aimar Olaizola y Álvaro Untoria respiran más tranquilos tras la balsámica victoria conseguida ayer en el Beotibar de Tolosa a costa de Víctor Esteban y Jon Ander Albisu. Suben el número tres a su casillero de victorias en la liguilla de cuartos del Campeonato de Parejas y, de paso, dejan tocados a sus rivales.

9 UNTORIAVÍCTOR-ALBISU La jornada (5ª) Viernes, Etxebarri Bengoetxea-Larunbe/Elezkano-Zabaleta 22-18 Sábado, Bilbao Irribarria-Rezusta/Urrutikoetxea-A. Imaz 22-21 Domingo, Eibar Ezkurdia-Merino II/Altuna III-Barriola 18-22 Ayer, Tolosa Olaizola II-Untoria/Víctor-Albisu 22-9 Parejas J G P TF TC PT 1. Irribarria-Rezusta 5 5 0 110 72 5 2.Olaizola II-Untoria 5 3 2 91 88 3 3. Artola-Albisu 5 3 2 86 95 3 4. Elezkano II-Zabaleta 5 2 3 98 80 2 5. Bengoetxea-Larunbe 5 2 3 98 97 2 6. Ezkurdia-Merino II 5 2 3 92 99 2 7. Altuna III-Barriola 5 2 3 75 100 2 8. Urrutikoetxea-Imaz 5 1 4 87 106 1 Próxima jornada (6ª) Jueves 5, Tolosa (17.00) Irribarria-Rezusta/Víctor-Albisu Viernes 6, Eibar (ETB1, 17.00) Urrutikoetxea-Ander Imaz/Elezkano II-Zabaleta Sábado 7, Pamplona (ETB1, 18.00) Bengoetxea VI-Larunbe/Altuna III-Barriola Domingo 8, Soria (ETB 1, 17.00) Olaizola II-Untoria/Ezkurdia-Merino II 48 minutos y 10 segundos. Pelotazos a buena: 393. Tantos de saque: Olaizola II, 1. Víctor, 0. Faltas de saque: Olaizola II, 0. Víctor, 0. Tantos en juego: Olaizola II, 8. Untoria, 1. Víctor, 4. Albisu, 1. Tantos perdidos: Olaizola II, 1. Untoria, 3. Víctor, 8. Albisu, 4. 0-1, 1-1, 1-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-5, 8-5, 8-6, 17-6, 17-7, 20-7, 20-9 y 22-9. Momios de salida: 100 a 80 a favor de Olaizola II-Untoria. 60 a 100 por abajo. Botilleros: no hubo al tratarse de pelotaris de la misma empresa, Asegarce. Incidencias: lleno absoluto en el Beotibar de Tolosa. 1.100 personas.

Olaizola II y Untoria habían perdido sus dos partidos anteriores, al contrario que Víctor y Albisu. Tras lo visto en la cancha a uno le resulta complicado intentar explicar cómo ha podido haber antes esas diferencia en cuanto a resultados. Puedes tener un día malo -ni Víctor ni Albisu anduvieron demasiado finos ayer-, o dos, pero por juego al final acabas ocupando el lugar que te corresponde.

Olaizola II y Untoria sacaron adelante un partido malo de solemnidad, plagado de errores por parte de los perdedores, que no pasará desde luego a la historia de la pelota. El público que llenó las gradas del Beotibar no se fue contento a casa. El duelo defraudó en toda regla. Solo los destellos de calidad del menor de los Olaizola y algún pelotazo suelto, muy pocos, se salvaron de la quema. Los colorados hicieron lo justo para llevarse el punto. En ningún momento vieron peligrar la victoria, ni siquiera al principio.

LAS FRASES



Aimar Olaizola Delantero de Asegarce «El punto era importante; necesitábamos ganar tras dos derrotas seguidas y hemos jugado bien» Jon Ander Albisu Zaguero de Asegarce «Ha sido un partido para olvidar; empezamos mal y les hemos dado mucha ventaja al fallar tanto»

Víctor y Albisu se adelantaron a la cabalgata. Se disfrazaron de Reyes Magos y comenzaron a regalar tantos, uno tras otro. Hasta una docena -ocho el delantero riojano y cuatro el zaguero ataundarra-. Con ese número de errores es muy complicado darle la vuelta a un partido que vas perdiendo con claridad y más ante una pareja que regala muy poco. No hay más que fijarse en las cifras. Aimar cometió un único error -su gancho hizo sonar la chismosa en el 7-4- y Untoria, tres. El primero en el tanto inicial y el último en el 20-9, con el choque ya completamente decidido.

Ayuda extra para Untoria

Aimar no dudó en prestarle su ayuda cuando el najerino estuvo un poco apurado, cuando Víctor y Albisu -su dominio fue infructuoso- decidieron cargar el juego atrás. No fueron muchas veces, la verdad, pero ahí estuvo. Un gesto solidario.

Como no hubo historia, la atención se centró posteriormente en el estado físico de Aimar Olaizola. El goizuetarra chocó con Víctor en un lance del juego al intentar ganar la posición y se llevó un golpe en el hombro izquierdo, en la misma zona donde había tenido problemas hace unos meses. Aimar disipó cualquier tipo de duda. «Hemos chocado y al principio me molestaba un poco el hombro, pero a medida que he entrado más en juego no he sentido ninguna molestia. No tenía problemas para entrar de gancho».