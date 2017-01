El Beotibar, una fiesta con genuino sabor a Bera

Ander Errandonea e Iñigo Martinez se fundieron en un abrazo nada más concluir el partido. Ambos habían cumplido el sueño de convertirse en profesionales. Ganó Errandonea y perdió Martinez, pero el resultado era lo de menos. Lo importante es que habían sido capaces de movilizar a cerca de 350 beratarras y de todo Bortziriak, que convirtieron al Beotibar en una fiesta.

19 JULEN RETEGI

22 MARTINEZERRANDONEA-TOLOSA Tiempo de juego: 63 minutos. Pelotazos a buena: 523. Tantos de saque: Retegi, 1. Errandonea, 3. Faltas de saque: Retegi, 0. Errandonea, 0. Tantos en juego: Julen Retegi, 9. Martinez, 0. Errandonea, 8. Tolosa, 2. Tantos perdidos: Julen Retegi, 4. Martinez, 5. Errandonea, 5. Tolosa, 4. Marcador: 0-3, 1-3, 1-5, 5-5, 5-7, 7-7, 7-8, 9-8, 9-9, 11-9, 11-11, 12-11, 12-13, 14-13, 14-17, 15-17, 15-18, 18-18, 18-19, 19-19 y 19-22. Momios de salida: 100 a 70 a favor de Julen Retegi y Martinez. Doble a sencillo por abajo. Incidencias: numerosa y ruidosa presencia de seguidores de Errandonea y Martinez en las gradas del Beotibar, que lucieron pancartas y no dejaron de animar a los dos debutantes durante todo el partido.

Una fiesta exclusiva, en la que todos salieron ganando. Fueron ellos quienes invadieron la cancha para felicitar a los protagonistas y fotografiarse con ellos. Recibieron por igual infinidad de abrazos y besos. Estaban como en una nube. Sin perder nunca la sonrisa, trataron de complacerles. La ocasión lo merecía. No se debuta todos los días.

Errandonea es un delantero valiente, de los que no se arruga nunca. Variado a la hora de entrar al remate. Maneja bien la volea, el dos paredes y el gancho, pero también es ágil de piernas y sabe emplearse en defensa cuando se complican los partidos, como sucedió ayer. Gozó de medio cuadro de ventaja en el saque, circunstancia que aprovechó para lograr tres tantos directos.

Martinez es un zaguero que, a pesar de ser diestro, maneja mejor la zurda. Y domina a la perfección la volea con esa mano. Pegó dos o tres machetazos marca de la casa, pero cometió más errores de los previstos y no acabó de encontrarse a gusto consigo mismo. Aún así, dejó una buena imagen.

«Nos ha costado mucho ganar, pero lo hemos conseguido -decía Errandonea-. Al principio estaba un poco nervioso, pero a medida que ha transcurrido el partido me he ido serenando. Ha sido un partido duro, nos ha servido para aprender. Estoy contento, ganar o perder daba igual, pero he conseguido ponerle la guinda al pastel con la victoria».

En cambio, a Martinez le quedó «un sabor agridulce. He cometido tres o cuatro fallos con la derecha y eso les ha facilitado las cosas a ellos. Me ha costado cogerle el ritmo al partido al principio. Ha sido un día especial. Lo malo es que no podíamos ganar los dos». Errandonea subrayó que «da gusto jugar así, con toda tu gente apoyándote en las gradas».

A partir de ahora comienza para ellos una nueva vida. El viernes están anunciados en el Astelena de Eibar. Juegan juntos, como lo han venido haciendo desde que eran niños.