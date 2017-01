Altuna III y Barriola dejan el farolillo rojo

Altuna III y Barriola sumaron ayer en el Astelena de Eibar el segundo punto de la liguilla de cuartos del Campeonato de Parejas al imponerse por 18-22 a Ezkurdia y Merino II. Esta victoria les permite abandonar el farolillo rojo de la clasificación -se lo ceden a Urrutikoetxea-Ander Imaz- y afrontar el futuro con otra cara. Ahora están empatados con otras cuatro parejas.

Altuna III reaparecía tras lesionarse en la primera jornada -se produjo un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha- y, aunque comenzó un poco frío, con las lógicas dudas después de tres semanas de ausencia, marcó la diferencia cuando se entonó. Dio una buena imagen. «Estaba totalmente recuperado del dolor en la rodilla, pero hasta que saltas a la cancha no sabes cómo vas a responder. Tenía un poco de miedo al principio, he perdido un par de pelotas, pero me he sentido bien en el cómputo general del partido. Este punto nos viene muy bien, pero esto no ha hecho más que empezar. Queda mucho campeonato por delante», afirmó el amezketarra.

Por su parte, Ezkurdia y Merino II, que habían perdido sus dos primeros partidos, se presentaban en la catedral con dos victorias consecutivas, pero no pudieron ponerle la guinda a un partido que dominaron con claridad en la primera mitad. Después, cedieron el mando y lo pagaron caro.

El público que prácticamente llenó las gradas del Astelena, fue testigo de un duelo que tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera, el dominio y el mando en el marcador fue para Ezkurdia y Merino II. El zaguero de Villar de Torre dominaba su parcela. Soltó varios pelotazos con intención con su derecha y manejó con solvencia la zurda. Ezkurdia también se apuntaba al castigo a Barriola, con ambas manos. El leitzarra, que se defendió muy bien de aire, apenas podía quitarle pelota. La diferencia en el luminoso era significativa (10-3). Al tanto siguiente, Barriola emprendió a toda carrera el camino a los vestuarios, acompañado por el doctor José María Urrutia. Se encontraba indispuesto, con ganas de vomitar. Regresó a la cancha minutos más tarde, solo fue un susto.

Reacción y empate

Pero la dinámica del partido seguía siendo la misma. Ezkurdia y Merino II seguían cumpliendo el guión que se habían aprendido casi de memoria (12-6). Merino cometió su primer error claro y Ezkurdia se contagió acto seguido. En ese momento apareció Altuna III para establecer las tablas con tres tantos consecutivos y un nuevo fallo del zaguero riojano (12-12).

El partido se igualaba en el ecuador, pero fueron Ezkurdia y Merino II quienes volvieron a distanciarse (16-12) gracias a un voleón y gancho de Ezkurdia y dos errores de la pareja azul. En el 13-12, Altuna III dio otro susto a la parroquia del Astelena al golpearse el hombro izquierdo con la pared al intentar devolver una pelota arrimada. Una jugada calcada a la que protagonizó Artola en Urretxu y que aún le mantiene al alegiarra en el dique seco. Dolorido en primera instancia, el amezketarra pudo seguir jugando. Y de qué manera.

No le quedó otro remedio que arriesgar y volvió a demostrar que se encuentra a gusto jugando al borde del alambre. Después de enviar un dos paredes a la contracancha, Altuna encadenó tres tantos consecutivos -envió la pelota al rebote con la zurda desde el cuadro dos-, a los que se sumaron dos errores de libro de Ezkurdia. Altuna III y Barriola se ponían por primera vez por delante (17-18). La remontada era un hecho.

Acto seguido, Merino II quemó su último cartucho arrimando la pelota a la pared (18-18), pero el amezketarra dejó las cosas en su sitio con un gancho y dos paradas al txoko. Dejó muy buenas sensaciones en su vuelta a la actividad.