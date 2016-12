Jaunarena se reconvierte

Se dice que el tren de las oportunidades pasa una sola vez en la vida y Jon Jaunarena se subió ayer al último vagón para continuar siendo pelotari profesional. El leitzarra, de 24 años, renovó su contrato por un año con Aspe -el anterior expiraba el sábado-. Abandonará su demarcación de delantero y se reconvertirá en zaguero. Su estreno en su nuevo hábitat tendrá lugar el día de Reyes en el Astelena de Eibar -formará pareja en el primer partido del festival con Jaka ante Ugalde y Tolosa- y también tomará parte en el Campeonato de Parejas de Promoción.

SU FICHA - Nombre y apellidos Jon Jaunarena Etxekolonea. - Fecha de nacimiento 2-3-1992. - Lugar Leitza (Navarra) - Altura y peso. 1,87 m y 83 kgs. - Debut 29-12-2010. - Frontón Beotibar de Tolosa. - Palmarés. campeón del Cuatro y medio, del Parejas y del Manomanista de Promoción (2012), campeón del torneo Olazar de Zaldibar (2009) y del cuatro y medio de Elgeta (2007).

Conocedor de que no tenía sitio como delantero en los planes de futuro de su empresa, Jaunarena se ha visto obligado a reciclarse a marchas forzadas. Ha realizado cuatro entrenamientos específicos en su nueva posición en las últimas semanas -Pamplona, Donostia, Irurtzun y el último de nuevo en el Labrit el martes con sparrings como Altuna III, Julen Retegi, Ezkurdia, Barriola Jaka, o Errandonea- para tratar de convencer a los técnicos y rectores de la promotora eibarresa de que seguía siendo válido. Y lo ha conseguido. Jaunarena sigue dentro del circuito profesional. «Ha mostrado buenos detalles, pero hay que tener paciencia con él, hay que dejarle tranquilo. Necesita tiempo para adecuarse a su nueva posición en la cancha», señalan fuentes de su empresa.

El protagonista, que pasó ayer por la mañana por las oficinas de Aspe en Eibar para firmar su nuevo contrato, afirmó que «estoy muy contento de poder seguir jugando a pelota. La empresa ya me había comunicado que no tenía sitio en el cuadro como delantero y no sabía cómo iba a acabar la cosa. Todo estaba en el aire, le he dado bastantes vueltas a la cabeza, pero me he visto bastante bien en los entrenamientos. Al principio cuesta un poco porque es algo distinto a lo que estabas acostumbrado a hacer hasta ahora. Aún así, todo ha salido mejor de lo esperado».

Jaunarena, que ya había jugado de zaguero en el Interpueblos siendo juvenil, reconoce que «necesitaré un poco de tiempo. Debo mejorar muchas cosas. Me he sentido a gusto con la izquierda a la hora de restar, pero tengo que darle más altura a la pelota y gozar más con la derecha. Los entrenamientos han sido tan exigentes como un partido. Me han dicho que juego el día de Reyes en Eibar y para mí es como un segundo debut. Es un buen regalo».

Después de haber conquistado la triple corona en Segunda -Manomanista, Parejas y Cuatro y medio- en 2012, todavía no encuentra explicación al descenso de su rendimiento. «Después de ese gran año había muchas expectativas. Todos pensábamos que iba a ir hacia arriba, pero, por desgracia, no ha sido así. No he dado el nivel que se esperaba de mí. Seguía entrenando como siempre o más, pero me costaba mucho ser regular y ganar los partidos. No disfrutaba en la cancha».