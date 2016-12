Aimar pasa página muy rápido

Aimar Olaizola ya ha pasado página de la derrota del domingo ante Irribarria y Rezusta en el Astelena de Eibar. El delantero de Goizueta califica de «accidente» el resultado encajado con Untoria -22-7- y confía en sus posibilidades en un campeonato «largo, duro y exigente» como el Parejas, que acabará coronando a los mejores y a los más regulares. «Llevo muchos años jugando a pelota y me ha tocado vivir situaciones como ésta. No es la primera y tampoco será la última. He ganado partidos, también los he perdido, pero no hay ningún problema. Casi ya está olvidado. Ahora mismo estoy centrado en el partido del lunes ante Víctor y Albisu», proclama.

Se quiera o no, las secuelas tardan en desaparecer. «Antes de disputarse el partido, e incluso el día de la presentación del campeonato, ya dije que era la pareja más fuerte de todas, sin ninguna duda. Me extrañó que pusiesen juntos al campeón del manomanista y al mejor zaguero de su empresa. Si ambos juegan lo suyo, son claros candidatos a ganar la txapela». Pero no siempre esa fórmula ha funcionado.

Vio cómo la pelota pasaba una y otra vez por encima de su cabeza. No podía entrar al remate. «No es la primera vez que he estado dominado, obligado a entrar de lejos. Las pocas veces que pude hacerlo estuve muy precipitado, no acerté. Si te llega una pelota de treinta quieres acabar rápido el tanto, arriesgas, y no siempre sale bien. Aún estando bien, no creo que hubiésemos pasado de diez u once tantos. Nos pasaron por encima. Rezusta domina claramente casi todos los partidos e Irribarria hace mucho daño cuando tiene pelota franca».

Y cuando no sale nada, como el saque al ancho que se le fue a contracancha, mejor dejarlo. «El saque no es una de mis mejores armas. Mi intención era sacar corto al ancho. Boté mal, no supe reaccionar y la pelota acabó en la contracancha».

A su juicio, el campeonato no ha hecho más que empezar. «Comenzamos muy bien, ganamos los dos primeros partidos -ante Bengoetxea VI y Larunbe en Estella (22-16) y frente a Elezkano II y Zabaleta en Zierbena (22-19)-, pero en Bilbao, a la siguiente jornada, contra Urrutikoetxea y Ander Imaz se nos escapó el partido cuando lo teníamos más o menos encarrilado. El campeonato está nivelado y hasta el último partido no se sabrá quiénes se clasifican para la liguilla de semifinales. Esa incertidumbre creo que es buena para el pelotazale. Hace varios años, con Begino, ganamos los seis primeros partidos en la liguilla de cuartos, pero luego perdimos los seis siguientes y nos costó muchísimo entrar en semifinales. La clasificación fue en el último partido. Terminar primero o cuarto no es decisivo, lo importante es entrar en semifinales».

Y el lunes, Víctor y Albisu

El goizuetarra admite encontrarse «bien de juego, a gusto». Pero Untoria, su zaguero, ha necesitado ayuda extra. «Álvaro ha jugado bien los dos primeros partidos, pero en el Bizkaia se vino abajo a mitad de partido. No sé lo que le pasó, se puso nervioso, no gozaba ninguna pelota y se salió del partido. La gente me preguntaba si le había entrado alguna pelota en la mano, pero fue simplemente un mal día. Nada más».

Pues el lunes en el Beotibar le toca verse las caras con Albisu, otro pegador. «Todos los partidos son complicados para nosotros, hay parejas muy fuertes. Será un partido muy parecido al de Eibar. Estaremos dominados. Habrá que defender mucho, pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Si no ganamos, debemos hacer el mayor número de tantos posible».

El menor de los Olaizola dice que «Olentzero siempre se porta bien conmigo. Me ha traído algo de ropa, pero para mí lo más importante es la salud de mis hijos». Y confiesa que ha aprovechado los días libres para cazar becadas con sus perros, su gran pasión. «El buen cazador nunca pregona las piezas que ha cobrado. Alguna que otra ya ha caído».