Aitor Zubieta (zaguero de Aspe): «Siento envidia de mis compañeros cuando les veo jugar, espero volver pronto a las canchas»

Aitor Zubieta sigue en el dique seco desde la operación del menisco de rodilla derecha y del tendón de Aquiles a la que se sometió el pasado 5 de enero. Jugó cuatro partidos en mayo y tuvo que parar de nuevo en julio. No estaba en condiciones. Se vio obligado a renunciar al Campeonato de Parejas porque la recuperación no ha transcurrido como se esperaba. Persisten las molestias a pesar de haberse sometido a los tratamientos médicos más innovadores. A pesar de ello, no pierde la ilusión de volver a vestirse de blanco. Desconoce en qué fecha será, pero sigue luchando. No se rinde nunca.

- ¿Cómo va su proceso de recuperación?

- He terminado el tratamiento con plasma sanguíneo en las dos rodillas, no solo la derecha que ha sido la última que me he operado. Sabíamos que iba a ser largo, pero no noto avances. Estamos igual que antes, sigo sintiendo molestias. En cambio, lo del tendón de Aquiles está totalmente curado.

- ¿Cuántas sesiones de plasma sanguíneo le han dado?

- Tres en cada rodilla. Los médicos están valorando ahora otro tratamiento para seguir avanzando y no queda otra que esperar.

- ¿Cuándo tuvo que parar?

- La última vez, en julio. Me operé en enero, jugué cuatro partidos en mayo, pero volví a recaer. No tenía estabilidad en las rodillas.

- ¿Cómo se lleva estar tanto tiempo en el dique seco?

- No demasiado bien, aunque tratas siempre de poner buena cara. Soy bastante positivo, pero no es fácil. No estás contento porque no puedes hacer tu trabajo.

- Pero ya esta más o menos acostumbrado....

- No he tenido suerte a lo largo de mi carrera con las lesiones. He padecido periodos largos de recuperación, pero como ésta nunca. En anteriores lesiones tenías fijado un plazo de recuperación que luego podía oscilar, pero ahora es diferente. Se me está haciendo muy pesado.

- ¿Cuántas veces ha tenido que pasar por el quirófano?

- Media docena. Dos veces en cada rodilla, otra en el tendón de Aquiles y otra de corazón. Me dio un soplo antes de debutar.

- ¿Sigue entrenándose?

- Sí, a diario. Trato de mantener el nivel físico, pero no puedo meter intensidad en los entrenamientos, no puedo correr como quisiera. Solo puedo darle a la goxua y sin forzar.

- ¿Ha pensado alguna vez en dejarlo todo y tirar la toalla?

- Eso nunca, yo no tiro la toalla. La única salida es intentarlo de nuevo y seguir los consejos que digan los médicos.

- Hasta cuándo tiene contrato firmado con Aspe?

- Hasta 2019. En marzo cumpliré 33 años, pero eso no es algo que me preocupe en estos momentos. Me quedan años por delante para seguir jugando a pelota. Lo único que quiero ahora es recuperarme del todo, volver pronto a las canchas, sentir de nuevo esa sensación de ponerte los pantalones blancos.

- ¿Cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera?

- No voy a mentir, siento envidia sana de mis compañeros. Al principio me costaba ir a los partidos, pero últimamente estoy yendo más que nunca al frontón -estuvo el viernes en Irurtzun con Oskar Lasa-. Si hubiese perdido el gusanillo de la pelota, mal asunto.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado del Campeonato de Parejas hasta el momento?

- Esta semana no ha habido mucha igualdad, ha sido una pena, pero son cosas que pasan. Ha habido parejas que han comenzado muy bien como Irribarria y Rezusta. Artola también me estaba gustando mucho hasta que se lesionó, pero es muy complicado mantener ese nivel en un campeonato tan largo y exigente como el Parejas. El resto tienen todavía tiempo para coger ese punto de confianza.

- Irribarria y Rezusta son líderes imbatidos

- Ambos han llegado al campeonato en un momento bastante bueno de juego. Además, Irribarria se está soltando a parejas, algo que el año pasado le costaba un poco. Pero ojo con Elezkano II y Zabaleta, son los tapados. No se les está dando la importancia que a otras parejas, pero suman mucho juego. Estando bien, Zabaleta tiene un gran nivel y Elezkano II ofrece muchas garantías. Me gusta mucho esa pareja, hay que tenerles en cuenta.

- Siendo zaguero, dígame algo de Martinez, la nueva incorporación al cuadro de Aspe.

- Sé que ha andado bien en el torneo DV y que ha ganado la txapela, pero no he entrenado con él desde hace tiempo. Sé que es muy pelotari y que ha subido mucho de nivel en el último año.

- Y del resto de zagueros jóvenes...

- Hay una buena hornada en la empresa. Irusta ha cuajado un buen verano, pero parece que ha bajado un poco de chispa. Erostarbe está jugando más tranquilo, tiene continuidad. Eso es lo que tiene que hacer, jugar partidos y ser regular. Eso le va a permitir seguir subiendo escalones. Me alegro mucho por él porque es un chaval muy trabajador. Y Martija también está jugando muy bien, ofrece muchas garantías. Lo mismo que Tolosa.

- En abril se va Barriola, pero antes podría llegar Jaunarena...

- No le he visto entrenar como zaguero, pero seguro que ha puesto todo de su parte para hacerse a su nuevo puesto. Le deseo lo mejor porque es un chaval muy sencillo. Ya ha demostrado lo que puede hacer jugando a pelota. Ojalá que tenga mucha suerte.

- ¿Qué le ha pedido al Olentzero?

- Volver a jugar a pelota. Cuanto antes, mejor.