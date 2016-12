Aitor Aranguren, el primer finalista nacido en 2000

Alcanzar una final de promesas del Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO con solo 16 años no es fácil. De hecho, hay pocos pelotaris que lo hayan conseguido, si bien tres de ellos se concentran en las dos últimas ediciones. El zaguero de Aginaga emula a Iraitz Zubizarreta e Iker Salaberria, los dos delanteros del choque de 2015. Existe otro precedente, el de Ibai Arratibel en 2009.

Conviene tener en cuenta que Aranguren, nacido en 2000, ha compartido categoría con pelotaris incluso dos años mayores que él como su compañero Peio Etxeberria y los dos oponentes que encontrará el viernes en Zumarraga: Iván García y Iosu Eskiroz.

«Estudio en Donostia, en el Politécnico Easo, en una rama relacionada con el deporte», apunta el benjamín de estas finales, convertido ahora en zaguero después de alternar las dos posiciones. «Al principio jugaba lo mismo de delantero que de zaguero. Incluso lo más como delantero hasta cadete. El cambio definitivo se produjo cuando Exposito llegó a mi club, el Pagazpe de Usurbil. Empecé a jugar de zaguero y me encuentro a gusto».

Ha funcionado tan bien que hasta técnicos de Asegarce pusieron sus ojos en este fornido y seguro pelotari. «Dijeron que me convocarían a algún entrenamiento, pero todavía no he ido a ninguno. Confío en que me llamen pronto. Ensayo con los pelotaris del club: Urbieta, Santxo, Gorrotxategi, Exposito...». Varios de ellos son punteros en el campo aficionado y seguro que le exigen. Buen sistema para progresar.

Confiesa que «nunca he asistido en directo a una final de este torneo, aunque las he visto a través de la televisión. En cambio, sí he jugado partidos en el frontón de Zumarraga con ocasión del Campeonato de Gipuzkoa y de un torneo del cuatro y medio».

Segunda participación

Debutante el año pasado con 15 años -superó la primera ronda con Alberdi y cayó en octavos frente a los más tarde subcampeones Salaberria-Martija-, ha ido a más a lo largo de la presente edición. «Fui a la eliminatoria de cuartos de Leitza con un poco de miedo por las manos. Me costó gozar. En las semifinales me encontré bien».

Habla maravillas de su delantero Peio Etxeberria, con quien solo había formado pareja el año pasado en el Memorial Antton Pebet de Villabona. «Llegamos a semifinales y perdimos. Acabé aquel partido con la mano muy tocada. Es majo y juega mucho a pelota».

El de Aginaga declara que entre los zagueros le gusta Abel Barriola, de quien destaca «la consistencia». También se declara fan de «Zabaleta y Rezusta».