Paseo militar de Olaizola II y Merino II (22-5)

Olaizola II y Merino II han arrollado a Víctor y Zabaleta y el viernes se juegan el pase a la final contra Ezkurdia y Rezusta. Ha sido el debut de Aimar y Merino II en la feria de San Mateo y se ha resuelto con un partido en el que no han dado ninguna opción a sus rivales. Víctor y Zabaleta necesitaban ganar para seguir teniendo opciones tras haber perdido en su debut, pero no han podido hacer nada para frenar el vendaval de juego del delantero de Goizueta. El partido no ha tenido color y podía haber acabado con un marcador aún más escandaloso. Víctor ha sido un juguete en manos de Aimar y Zabaleta, irregular, ha perdido hasta seis pelotas. Quedan eliminados.