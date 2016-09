Iñaki Artola: «Me da igual perderme el Cuatro y medio y el Parejas, quiero estar bien»

Iñaki Artola comienza hoy mismo la rehabilitación de la calcificación del codo derecho que le obligó a pasar el lunes por el quirófano. El delantero alegiarra sabe que va a estar entre dos y tres meses en el dique seco y quiere estar al 100% antes de volver a las canchas. Se pierde el próximo Cuatro y medio y quién sabe si el Parejas, pero no le importa. En lo único que piensa es en recuperarse.

- ¿Cuándo comenzó a sentir molestias en el codo derecho?

- Después de debutar tuve algunas molestias, pero no le di importancia. El último mes no solo han sido molestias, he acabado los partidos con dolor. Incluso al calentar. Me daban chispazos y entrenaba solo con la izquierda. Así no podía seguir. Había dos opciones: o infiltrarme o operarme. Podía seguir jugando si me inyectaban antes de cada partido, el dolor desaparecía en el momento, pero no era la solución. No había garantía de que el dolor no fuese a desaparecer. Al final optamos por operar.

«Llevo el brazo suelto, creía que tenía que tenerlo inmovilizado los primeros días»

- ¿Era la primera vez que pasaba por el quirófano?

- Sí, la primera. Nunca antes había tenido nada grave. Solo algo muscular en la pierna.

- ¿Y qué? ¿Miedo?

- No, estaba muy tranquilo. Tenía plena confianza en los médicos porque me explicaron que era una operación bastante simple. Me pusieron anestesia general y no me enteré de nada hasta que desperté en la habitación del hospital.

- ¿Se ha vuelto un especialista en traumatología del codo?

- Hombre, tanto como eso no, pero al principio me costó entender lo que realmente tenía. Los médicos descartaron desde un principio que padeciese el codo del tenista, o el de golfista.

- ¿Cuándo empieza con la rehabilitación?

- Mañana tengo que ir a Gasteiz y el lunes me quitarán las grapas. Llevo el brazo suelto. Creía que los primeros días tendría que tenerlo inmovilizado, pero no es así. Tengo tres agujeritos pequeños, más o menos de un centímetro, unidos con grapas. Puedo hacer vida normal, pero no utilizar el brazo derecho, solo moverlo suavemente para realizar algunos ejercicios. De momento me manejo bastante bien con el izquierdo.

- Las lesiones llegan siempre en el momento menos oportuno

- Así es, pero los deportistas sabemos que estas cosas pueden pasar.

- ¿Qué tal le había ido el verano?

- No como esperaba. He jugado pocos partidos y he tenido que suspender los que tenía programados. He disputado dos torneos, pero no he podido ganar ninguno. No he podido dar el 100%. He andado mal con ambas manos.

- Para empezar se pierde la feria de San Mateo.

- Estaba anunciado en dos partidos y da un poco de pena.

- También el Cuatro y medio...

- Como no estaba jugando mucho, ya había iniciado los entrenamientos para el Cuatro y medio. Lo que quiero es olvidarme ya de esto. No quería seguir arrastrándome. Si hay que esperar dos meses bien. Si son tres, también. Y si son cuatro, no pasa nada. No hay prisas.

- ¿Cree que llegará al Parejas?

- No tengo ni idea. Los médicos me han comentado que sí, por eso hemos decidido operarnos ahora, pero no hay nada seguro.

- También podrían esperarle y entrar con el campeonato ya empezado...

- Sí, podría ser, pero primero deberían ponerme. Me da igual perderme el Cuatro y medio y el Parejas, quiero estar bien, tener buenas sensaciones. Y gozar de la pelota, que no lo he hecho desde hace bastante tiempo.