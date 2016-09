Alberto Juaristi 'Atano XII' (exmanista profesional): «No sabes cómo jugaba de chaval a pelota el padre de Garbiñe Muguruza»

Cumple 67 años en octubre y fue manista profesional durante quince años. El encuentro fue casual. En plena Bahía de la Concha. Atano XII acudía a bañarse como casi todos los días de verano y me abordó. «Tenía ganas de estar contigo», me dijo. «Sigo leyendo que el padre de Garbiñe Muguruza es de Eibar, que es de Eibar... Y es ¡de Azkoitia! Pero si fuimos juntos a la escuela...

- Soy todo oídos.

- El que me ha animado a hablar contigo es Zuazola porque compartimos pupitre en la escuela en la que teníamos de maestros a Nanclares y a don Enrique. Y como todos dicen que es eibarrés, que es eibarrés...

- (...)

- Para nosotros el padre de Garbiñe era 'Josetxo Illarra', del barrio de San Martín. Entonces todo el mundo jugaba a la pelota, en el recreo, en los arkupes..., Coincidimos con él hasta los doce o trece años y me acuerdo que le daba muy bien a la pelota, además con las dos manos.

- (...)

- Después se fue a Eibar y siguió jugando a pelota. Como que cuando se marchó a Madrid a hacer la mili jugó el torneo de Federaciones. Le pagaban 400 pelas de entonces. Tenía carácter y unos rasgos que también ha heredado su hija...

- ¿Le reconoció en la tele?

- Claro, claro que le conocí; lo que pasa es que en la tele solo le enfocan unos segundos. Pero por supuesto que le he conocido.

- Y si coincidiera con él ahora en La Concha, ¿qué le diría?

- ¡Hombre, Josetxo!. Para nosotros eras Josetxo Illarra .

- (...)

- Claro que me gustaría verle. Y como me encanta en tenis, si fuera en un torneo con Garbiñe mejor, aunque después de haber ganado Roland Garros está atravesando una pequeña crisis. Ya le pasó antes.

- Hablemos ahora de mano.

- Adelante.

- La canción del verano es la misma. Los manistas tienen saturación de partidos. Altuna III jugó once partidos en julio...

- Y yo jugué 31 un mes de agosto.

- No es lo mismo. Usted era telonero y Altuna tiene máxima máxima.

- Igual los míos eran peores. Tenía 40 años, un día jugábamos en Salamanca y al siguiente, en Burgos. El problema de jugar muchos partidos es que tengas mal de manos o alguna lesión, pero con la edad de Altuna III se puede jugar un partido cada dos o tres días. Tengo una anécdota. Cuando le contaba a mi difunto padre, Atano VII, la cantidad de partidos que disputaba, no me creía. Ni mi padre me creía, pero era así. Tengo todos apuntados.

- Qué gozada ver a Altuna III.

- Es un artista. Tiene brillo, ha cogido toque. Juega fácil, muy fácil. Va a ser un pelotari grande. Bueno, ya es... Por sacarle alguna pega creo que cuando juega con Zabaleta o con ventaja atrás podría leer mejor los partidos. Sabe que con Zabaleta vas a tener ochenta ocasiones para rematar y no tiene que entrar a cualquier pelota. Pero hace tantos increíbles.

- ¿Irribarria?

- ¡A qué tres rivales ganó en el Manomanista! Olaizola II, Bengoetxea VI y Urrutikoetxea. ¡Vaya sotamanos pegó! Y la derecha que tiene. Nunca he visto a un zurdo con esa derecha. Y un poder... Y un machete con la zurda. Fue muy gran de lo que hizo. Irribarria nos ha sorprendido dentro y fuera de la cancha. Porque los días previos a la final ni se inmutó con tanta cámara, tanta entrevista. ¡Qué temple!

- ¿Seguirá siendo campeón?

- Este año le ha cogido el Manomanista en un momento ideal. Todo le ha salido bien. El año que viene igual no están tan redondo de juego, pero tiene todo para volver a ponerse la txapela.