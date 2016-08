El tendón de Altuna está entero

La resonancia magnética a la que Jokin Altuna se sometió ayer en la Clínica San Miguel de Pamplona deparó noticias positivas. Los médicos descartan cualquier rotura en los tendones o en los músculos de su hombro izquierdo, lastimado el jueves al esforzarse por devolver una pelota que prácticamente le había rebasado en la segunda semifinal del Torneo Aste Nagusia de Bilbao. Tras el partido, el delantero de Amezketa declaró que ya antes de requerir atención médica había notado en un par de ocasiones molestias en el hombro durante el partido.

LA FERIA DE LEKEITIO Viernes 2 (17.30): Primera semifinal. Irribarria-Zabaleta contra Urrutikoetxea-Larunbe. Sábado 3 (17.00):Segunda semifinal. Olaizola II-Albisu contra Altuna III-Rezusta. Viernes 2 (17.30): Final.

Los resultados observan que no existen signos de rotura en las fibras musculares. Tampoco aprecian huellas de alguna tendinitis. La exploración efectuada detecta una contractura al nivel de los músculos infraespinoso y redondo menor, de menor gravedad que una afectación del tendón o una rotura de fibras.

El pelotari ha iniciado tratamiento de fisioterapia y los doctores le han recomendado que guarde reposo deportivo durante 72 horas. Como medida de precaución, Jokin Altuna renuncia al compromiso de mañana en Villar de Torre, donde Iker Irribarria cubrirá su baja como delantero de Merino I frente a Ezkurdia y Merino II.

Tanto el doctor José María Urrutia, médico de Aspe, como los responsables de la empresa esperan que unos días de descanso basten para que Altuna III vuelva a ponerse a punto y esté listo para la semifinal del Ciudad de San Sebastián que debe afrontar el martes con Zabaleta frente a Artola y Albisu. Antes, posiblemente el lunes y siempre que vea en condicones el hombro, efectuará una prueba de frontón para decidir si está o no en el Atano III.

El delantero de Amezketa seguía con la cara posterior del hombro izquierdo dolorida. Fuentes próximas al pelotari aseguran que «nota como si algo le tirara». Afortunadamente, pudo respirar tranquilo cuando conoció los resultados de la resonancia.

Once en julio, once en agosto

Discernir hasta qué punto ha influido la carga de partidos en esta dolencia puede ser fuente de discusión. Jokin Altuna acumula once partidos en julio y once en agosto, siete de ellos en los últimos once días sin apenas descanso. La lesión le ha llegado tras encadenar tres consecutivos entre el martes y el jueves.

Hay quien piensa que once partidos no son demasiados para un agosto en el que crece la actividad de los manistas profesionales. También es cierto que seis de ellos corresponden a torneos que requieren mayor intensidad por parte de los protagonistas y hoy en día presentan un nivel de exigencia alto. Altuna tiene 20 años y juega de tú a tú con los mejores.

Reaparecer en plenitud de facultad es la condición indispensable para terminar bien agosto. Ni el propio Jokin Altuna ni la empresa deben pasar por alto que una rotura fibrilar, por ejemplo, complicaría no solo el mes de septiembre, sino la preparación del Campeonato del Cuatro y Medio, uno de sus grandes objetivos para la próxima campaña de competiciones oficiales.

De momento Aspe le anuncia en Lekeitio, donde volverá a llevar la compañía de Rezusta en un Torneo San Antolín de postín. Olaizola II jugará con Albisu, Irribarria lo hará con Zabaleta y defenderán el pabellón vizcaíno Urrutikoetxea y Larunbe. Estamos ante otra competición de primerísimo nivel.