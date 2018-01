Dakar «Nani se quedó inconsciente con el pie en el acelerador» Así quedó el coche del piloto. / AFP El piloto catalán se recupera en el hospital del accidente a 400 metros de la meta que le ha apartado del Dakar DAVID SÁNCHEZ CASTRO Miércoles, 10 enero 2018, 10:09

La imagen que compartió la cuenta oficial de twitter del Dakar lo decía todo: Álex Haro, el copiloto, agarrando la mano de un Nani Roma que yacía tendido en una camilla con el cuello protegido con una sujeción para evitar daños mayores. Ambos habían sufrido un vuelco muy brusco que les hizo dar cuatro vueltas de campana, a apenas 400 metros de la meta de la tercera etapa del raid. Ambos pilotos llegaron a la meta, media hora más tarde que el líder, pero razonablemente indemnes.

El susto que se quedó en el cuerpo de todos los presentes en el vivac de San Juan de Marcoma era exponencialmente más alto en el equipo Himoinsa de motos. El 'ejército' español que lo compone cuenta entre sus 'soldados' con Rosa Romero, una de las motards más veteranas del Dakar y, además, esposa de Roma. Cuando le contaron lo ocurrido, corrió a la zona médica para que le informasen, justo cuando estaban subiendo a su marido al helicóptero que le trasladó al hospital de Lima. Y ahí empezó a tranquilizarse: estaba consciente, pero dolorido. De hecho, le pidió que ella siguiera en la competición (arrancó la cuarta etapa en 87ª posición, a casi cuatro horas de Sam Sunderland) y que no se preocupase.

Una vez confirmado que el piloto y el copiloto estaban perfectamente -Roma no tiene ningún hueso roto, pero sí dolor muscular en la espalda-, empezaron a esclarecerse las circunstancias de lo ocurrido. Fue la propia Rosa la que ejerció de portavoz ante los medios, y contó cómo sucedió todo. «Justo llegando al final, a 400 metros de la meta, había un escalón fuerte que no estaba en el roadbook como peligro y se han dado un golpe. El problema es que al darse el golpe, Nani se ha quedado inconsciente, se le ha quedado el pie en el acelerador y ahí ha sido cuando han volcado. Al quedarse inconsciente no ha podido hacer nada», contaba la corredora. Fue Haro quien le explicó lo sucedido, y también le confesó que fue él quien, obligado por la situación, tiró del freno de mano, lo que causó a la postre el vuelco que les hizo dar varias volteretas sobre la arena del desierto peruano.

«Estad tranquilos»

Pese a que Roma se vio obligado a abandonar, se siente afortunado por estar razonablemente ileso. A través del periodista de TVE Marc Martín transmitió un mensaje de audio en el que confirmaba que estaba bien y que todo se ha quedado en un tremendo susto, pero sólo un susto por suerte.

AFP

«Hola chicos, soy Nani y estoy en la ambulancia en Lima. Estad tranquilos, estoy bien, pero me tienen que mirar porque en el salto he quedado inconsciente y por eso habéis visto que el coche seguía acelerando, porque he seguido acelerando a fondo. Álex ha tirado del freno de mano y por eso hemos volcado, pero estoy bien y espero no tener nada grave, aunque me he hecho mucho daño en la espalda. Pero todo bien», relataba el piloto catalán.

El accidente de Nani Roma y su posterior abandono ha sido el colofón de un Dakar que está siendo para olvidar para los hombres del X-Raid. Ni los Mini 4x4 ni los buggys están a la altura de lo esperado, y de todos los corredores que empezaron en Lima la disputa del raid, sólo queda uno que no haya tenido problemas. El incidente más surrealista tuvo, precisamente, a dos hombres del mismo equipo como protagonistas. Boris Garafulic, con un 4x4, y Yazeed Al-Rajhi, con un buggy, acabaron uno encima del otro, literalmente, por un error de navegación. Ambos se dejaron más de siete horas. Hirvonen también se equivocó de camino en la jornada del lunes, y se dejó más de hora y media en una duna que le dejó atascado, en la misma jornada que Nani Roma tuvo el accidente. Sólo les queda en liza real Orlando Terranova.