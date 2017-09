La recuperación exprés de Rossi impacta en MotoGP

El pasado 31 de agosto Valentino Rossi se fracturó la pierna derecha -tibia y peroné- entrenando con una moto de enduro. El 1 de septiembre pasó por el quirófano, y el 2 regresó a casa, tras una noche en el hospital. Se perdió el Gran Premio de Misano, disputado entre los días 8 y 10 de septiembre. El lunes 11, Yamaha anunció que el sustituto del italiano iba a ser Michael Van der Mark, piloto holandés de 24 años que compite para la marca japonesa en Superbikes. Una semana después, el lunes 18, se desveló que Rossi había dado unas 'pocas vueltas' -según su equipo- en el circuito de Misano con una Yamaha de calle, una R1; al día siguiente volvió a rodar, esta vez completando 20 giros. El miércoles 20 Yamaha confirmaba que el italiano, cuarto de la general a 42 puntos del líder Marc Márquez, iba a probarse en el Gran Premio de Aragón, que se disputa este fin de semana en Alcañiz. Este jueves Rossi dejó pocas dudas sobre su 'prueba' y apuntó, tras el correspondiente visto bueno de los médicos, a correr la carrera del domingo como su primer objetivo. La primera etapa llegará mañana, a partir de las 9:55, en el primer entrenamiento libre: 22 días después de lesionarse.

«Los primeros días entendí que tenía mucho menos dolor que la vez anterior y que me podría recuperar en un tiempo más corto», explicó refiriéndose a la lesión de 2010 en la que necesitó 41 días para regresar a la acción. «Después de los diez primeros días, mejoré mucho y tuve muy buenas sensaciones con la pierna y el tobillo. Ahí empecé a pensar en venir a Aragón. Sabía que sería difícil, porque sólo habrían pasado tres semanas, pero lo hablé con mi gente. Sabía que sería muy importante probar la moto y no perderme otra carrera, también porque hay tres semanas luego para Japón». Rossi, a sus 38 años, con una carrera deportiva muy consolidada a sus espaldas, y no tan cerca en la general como para que se le den opciones sólidas de título -más teniendo en cuenta que no tiene que fallar un piloto, si no tres-, sorprendió al paddock por el empeño de volver, aunque será la pista la que dictamine cuál es su verdadero estado. «Me sorprendió más la noticia de que giró en Misano con una R1", reconoció Márquez, que encara este fin de semana una buena oportunidad en un trazado muy de su gusto. «Allí ya entendí que venía. Cuando decides subirte a una moto es que te ves listo. Para volver tan pronto de una lesión necesitas motivación, ganas y una vez más demuestra que la motivación no le falta para montar en moto».

Dovizioso, alucinado

Márquez, que empieza a reconocer que este es un Mundial a tres - «lo digo con la boca pequeñita, pero creo que sí, que el campeonato es cosa de tres; estamos tres pilotos delante y si falla uno estará el otro, y si falla el otro está un tercero»-, apuntó desde Alcañiz las posibles razones de la decisión de su rival. «Yo creo que si hubiese sido otro circuito no hubiese venido. No porque sea Aragón, sino porque es de izquierdas y la pierna que tiene mal es la derecha. Aquí prácticamente hay cuatro curvas a derechas o cinco. Esto le ha ayudado porque se gira a izquierdas. Veremos cómo se encuentra, si está para luchar por la victoria, por el podio o por los cinco primeros, pero para mí no cambia nada la mentalidad porque se trata de dar el 100 por 100 y hay dos pilotos con los que nos estamos jugando el campeonato».

«No lo entiendo. Yo mismo me lo he preguntado y no lo entiendo. No creo que vuelva al 100 por 100, pero tengo mucha curiosidad» Andrea Dovizioso

«El cuerpo a veces depende mucho de cómo se siente uno», apuntó Dani Pedrosa, un 'experto' en lesiones. «He tenido dos veces la misma lesión exactamente y a veces me he recuperado tan rápido que ni yo me lo esperaba, y otras veces ni yo me esperaba lo mucho que tardé. Eso depende mucho de cómo van las cosas en el hospital, la recuperación, cómo se siente tu cuerpo con todos estos cambios y esos movimientos. Veremos la progresión en la moto». El factor Rossi aparece en un momento clave del año, con sólo cinco Grandes Premios por delante y tres pilotos separados por 16 puntos, con Márquez y Andrea Dovizioso empatados a puntos, y Maverick Viñales tercero. «Es como si arrancásemos en Qatar», consideró el italiano. «Tenemos tranquilidad. Quedan pocas carreras, pero aún hay muchos puntos, por lo que tenemos que darlo todo sin pensar en el campeonato». Un Dovizioso que fue el más explícito con el sorprendente regreso de Rossi. «Le preguntaré por qué vuelve aquí, porque no lo entiendo. Yo mismo me lo he preguntado y no lo entiendo. No creo que vuelva al 100 por 100, pero tengo mucha curiosidad».