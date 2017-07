Motociclismo MotoGP: empezar de cero a mitad de temporada Marc Márquez y Dani Pedrosa, en Sachsenring. / Efe En estos nueve grandes premios se han visto cinco ganadores distintos -Viñales, Márquez, Dovizioso, Pedrosa y Rossi-, y otros cinco inquilinos del podio BORJA GONZÁLEZ Sachsenring Lunes, 3 julio 2017, 17:52

El Mundial de MotoGP ha finalizado su primera mitad de temporada y se dispone a encarar un periodo de 'vacaciones' de más de un mes -equipos como el oficial de Honda o KTM aún tienen que trabajar en julio en entrenamientos privados, el primero en Brno, escenario de la próxima prueba del campeonato, el segundo en el Motorland de Aragón-. Unas semanas que servirán para desengrasar, descansar, afinar la preparación y meditar acerca de la situación del Mundial más apretado que se recuerda. Si al finalizar Assen, octava prueba del calendario, llamaba y mucho la atención el hecho de que los cuatro primeros de la general estuviesen separados por tan solo 11 puntos, con el quinto a 28 del líder, tras lo sucedido este pasado domingo en Sachsenring el panorama es todavía más sorprendente. Ahora los cuatro de cabeza conviven en un margen de 10 puntos, con Marc Márquez como líder -el cuarto de 2017, tras Maverick Viñales, Valentino Rossi, de nuevo Viñales y Andrea Dovizioso-, Viñales segundo a 5 puntos, Dovizioso tercero a 6 y Rossi cuarto. Y con el quinto, que sigue siendo Dani Pedrosa, a 26, poco más de una carrera -las cinco primeras plazas reparten 25, 20, 16, 13 y 11 puntos cada fin de semana-.

En estos nueve grandes premios se han visto cinco ganadores distintos -Viñales, Márquez, Dovizioso, Pedrosa y Rossi-, y otros cinco inquilinos del podio: un clásico como Cal Crutchlow, el por ahora efímero cajón de Jorge Lorenzo en Jerez, y los de otros tres pilotos que se han ido repartiendo el papel de 'revelación de la temporada'. Primero Johann Zarco, impactante en Qatar y soberbio en Le Mans, lo que incluso llevó a empezar a citarle como el posible sustituto de Rossi en el equipo oficial de Yamaha si este algún día decide retirarse; después Danilo Petrucci, el tercer hombre que lleva la GP17 de Ducati -los otros dos son los oficiales Dovizioso y Lorenzo- y que a punto estuvo de arrebatarle en Assen la primera victoria del curso al mismísimo Rossi, dos pruebas después de subir al tercer puesto en el cajón de Mugello; el tercero en subirse a este carro de 'revelación' ha sido Jonas Folger, este mismo fin de semana en Alemania. Un piloto debutante en la clase reina y que contaba como mejores resultados dos sextos puestos, en Argentina y Montmeló. Y no han sido apariciones motivadas por carreras locas, de esas con múltiples caídas o irrupción de la lluvia; los tres lo han hecho por poderes, lo que ha dado una variable más de impredecibilidad a este Mundial. ¿Cómo pudo Folger con una Yamaha satélite apretar hasta el final en Sachsenring a Márquez mientras Viñales y Rossi se pegaban por el cuarto puesto? Esta incógnita que ni los propios protagonistas saben muy bien cómo explicar se ha sumado a la de los neumáticos.

«Ha sido una sorpresa lo de Jonas, no esperábamos que estuviera ahí, esperábamos estar Marc y yo», reconoció Dani Pedrosa este domingo tras la carrera, una confesión en la que coincidió con Márquez. «Esta mañana, con un neumático usado, iba mucho más rápido que luego en carrera con uno nuevo. Un poco raro... pero es la situación que había y había que intentar manejarla lo mejor posible». Un análisis habitual en este 2017 en lo que respecta al material de Michelin: lo que funciona el sábado puede no hacerlo el domingo, y viceversa. Algo que hace que, esta vez, equipos y pilotos no puedan trazar un plan circuito a circuito señalando dónde se puede sacar ventaja a los rivales o dónde hay que afinar para no perder. «Siempre sabes un poco dónde la moto puede ir mejor o peor, pero hoy en día es muy difícil saberlo, incluso no por ti mismo sino también por los rivales», explicó el catalán, tercero en Sachsenring y que, como el resto de favoritos, sabe que va a tocar medir muy bien cada circunstancia de carrera.

«Es importante estar líder pero partimos casi de cero en la segunda parte del campeonato", analizó Márquez que va a enfocar la segunda parte de la temporada como líder con la consciencia de ser un puesto fácil de perder viendo la matemática. Esto en un piloto que para ganar el Mundial 2016 tuvo que tirar de calculadora y de planificación a la hora de elegir los puntos clave de la temporada. «Es mejor tener estos cinco puntos de ventaja, pero soy consciente de que habrá circuitos en los que suframos más, otros menos, pero lo importante es tener paciencia, intentar estar centrados en nuestro trabajo. Sabemos que habrá circuitos en los que tocará estar detrás de mucha gente, pero hay otros que intentaremos marcar para atacar allí».