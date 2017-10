Marc Márquez: «Sólo estoy centrado en terminar por delante de Dovizioso» 02:22 Marc Márquez, en primer término. / Rafa Marrodán Séptima pole de 2017 para Marc Márquez en un circuito en el que no esconde que el objetivo es aumentar la ventaja en la general sobre Andrea Dovizioso BORJA GONZÁLEZ Phillip Island Sábado, 21 octubre 2017, 17:41

-¿Ha jugado sus cartas con Iannone?

-Aquí el rebufo se nota bastante y al principio he visto que tenía a Iannone y a Miller detrás, y Iannone casi me quita el mejor tiempo. Ya le había dejado rueda en el FP2, en el FP4, en el oficial… Así que he jugado un poco mis cartas y ha picado. Hemos hecho ver que salíamos y nos hemos metido dentro. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es que hemos hecho la pole, Viñales segundo y Dovizioso undécimo.

-¿Cómo valora lo de Dovizioso para la carrera?

-Bueno, depende de si mañana es en agua o en seco. Puede cambiar mucho. La previsión es inestable. Si es en seco lo que hay que intentar es quedar delante de Dovi, aunque en Motegi también salió noveno y en cuatro vueltas estaba detrás de mí. La prioridad número uno es acabar delante de Dovi, la número dos subir al podio y la tercera que Maverick nos remonte los menos puntos posibles.

-¿Es más difícil remontar en esta pista que en Motegi?

-¡Bah! En la recta la moto corre igual. Sí que tardas un poco más que en otros circuitos como Motegi, pero he ido detrás de Lorenzo y la Ducati corre en la recta. Seguro que Dovi irá pasando a gente.

-¿Si es en seco sería más fácil sacarle espacio que si es en mojado?

-Es que en mojado será una incógnita para todos. Esta mañana hemos dado unas vueltas con agua, pero con el viento se seca muy rápido y se hace carril. Es difícil de decir, porque en agua he sido rápido pero no me encontraba cómodo encima de la moto. Prefiero en seco, pero si es en agua, que al menos también lo sea en el warm up.

-¿Le gustaría que fuese una carrera ‘flag to flag’? (NdR: Flag to flag, carrera en la que se permite entrar en boxes a cambiar de moto)

-Ahora no, ya lo pediremos en otro circuito. Aquí, seco.

-¿Se sigue acordando de la bandera negra de 2013?

-No, este año me acuerdo del motor de Silverstone (risas).

-¿Cómo sería un ‘flag to flag’ aquí?

-Depende de lo que llueva. Si empezamos en agua es muy posible que se seque y haya carrera ‘flag to flag’.

-¿Tiene la sensación de que será una carrera en grupo o un mano a mano?

-Este es un circuito en el que cuesta escaparse y los dos años en que lo he intentado no ha salido bien (NdR: se cayó en 2014 y 2016 yendo líder destacado). Así que se tiene que interpretar bien la carrera, son muchas vueltas y a mí me interesa que cuantos menos pilotos haya delante mejor. Pero tampoco me preocupa si es carrera en grupo o cuerpo a cuerpo, lo único en lo que estoy centrado es en quedar delante de él.

-¿Cómo es gestionar una carrera así de difícil?

-No lo visualiza nadie. Hoy en el FP3 había una parte del circuito completamente mojada y otra seca. ¿Qué haces en esas circunstancias? Tienes que ser rápido de cabeza e improvisar. No puedes planear nada, improvisar encima de la moto y que el equipo lo tenga claro.

-Hoy se ha caído, aunque también Dovizioso…

-Dovizioso salió ya empujando desde el principio, cosa que normalmente no hace porque sabe que es un circuito que a las Ducati les ha costado. Pero él este año está más cerca de lo que pensaba, está yendo rápido. Justo donde se ha caído Dovizioso, me caí yo en 2014 y además de cuatro a cinco de la tarde (NdR: horario de la carrera en Australia) baja la temperatura y es posible que se vean varias caídas similares…