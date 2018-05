GP de España Marc Márquez: «No he sido el más rápido sino el que más determinación ha tenido» Marc Márquez, festejando su victoria en el podio. / Román Ríos (Efe) El piloto español incide en el adelantamiento a Dani Pedrosa como clave de su victoria en Jerez BORJA GONZÁLEZ JEREZ Domingo, 6 mayo 2018, 19:25

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) logró la victoria en el GP de España, un triunfo en el circuito de Jerez Ángel Nieto gestado a partir del momento en que adelantó a su compañero de equipo, Dani Pedrosa.

-¿Hablamos primero de la salvada?

Bueno, sí, creo que ha sido en la vuelta... a mitad de carrera más o menos, y he llegado a 220km/h más o menos. Pero cuando he visto las piedras en el asfalto he pensado 'Bueno, coge bien la moto que a ver si acabamos en el Tío Pepe o en la pista' (Sonrisas). Y hemos acabado dentro de la pista. Pero eso me ha servido a mí para activarme, pues a partir de ese momento incluso he comenzado a rodar más rápido, en 39 bajos, y no sé por qué pero estas cosas me activan.

-¿Los datos de sus compañeros de qué le han servido?

Me ha ayudado bastante a nivel de electrónica más que a nivel de cambio, como dije ayer. Ha sido a nivel de electrónica, pues se tenía que saber jugar tus cartas, como he jugado con el neumático trasero. He salido con el duro del box y cuando quedaban cinco minutos para empezar la carrera he puesto el medio; estaba todo planificado, no ha sido improvisado. Tienes que saber jugar tus cartas y las carreras no sólo se ganan en pista. Además, diré que hoy no creo que fuese el más rápido en pista pero he sido el que más determinación ha tenido.

-Lorenzo ha parado un poco a Pedrosa, que al parecer era hoy su rival, ¿no?

Sí, creo que era el rival hoy, sólo temía que hiciese como el año pasado, que saliese bien, que siempre suele salir bien, y que cogiese ese segundo y medio o dos. Y entonces Dani es como un reloj en ese aspecto. Pero hemos conseguido abortar esto, pero porque Jorge ha hecho una gran salida, parecía el Jorge de Yamaha; ya el año pasado hizo aquí una gran carrera y tenía muy buena velocidad.

-El adelantamiento en la rápida de 'Crivillé' a Pedrosa ha sido brutal.

Es que era importante pasarle. Pensé que como pasase él a Lorenzo se me iba y por eso me la he jugado, tocaba arriesgar, por lo menos en las cinco primeras vueltas, que es cuando me la he jugado más de la carrera. Sabía que eran las más importantes y las más determinantes y es ahí donde he dicho 'si hay un punto de arriesgar es aquí'. Luego está claro que también iba arriesgando, pero dentro del límite.

-¿Cómo ha visto la caída de sus rivales?

He visto un vídeo que me han enseñado ahora en el móvil y yo creo que es un lance de carrera. No entran, se van un poco largo, Lorenzo vuelve a la trazada y Dani yo creo que llevaba toda la carrera detrás y tenía ganas de adelantarlos; se mete por el interior, se tocan porque el otro volvía a la trazada y con la mala suerte de que se caen. Pero lo más importante es que los tres estén bien y se quede todo aquí. Punto y aparte.

-Tenía muchos catavinos y ahora un busto de Ángel Nieto ¿Qué supone ganar en el Circuito Jerez Ángel Nieto?

Lo quería, lo quería. Lo he visto en Moto3 y he preguntado ¿qué es? No sabía exactamente lo que era y me lo han explicado y lo quería, lo quería, porque no sé si se dará cada año. Pero se tendría que dar sólo este año porque así ya lo tengo (sonrisas). ¡Así sube de valor! Está claro que me he acordado de él en el podio, siempre está muy presente, llevo su pegatina, tanto la de él como la de (Nicky) Hayden en el casco. Te acuerdas de todos los compañeros, de Luis Salom también o de (Marco) Simoncelli, pero era importante aquí, para la afición española, se ha visto, ya que todos han respondido a la vuelta 12+1 aunque no estaba para 'sentirlo', estaba muy concentrado en otros aspectos y no estaba pensando en eso. Pero ha sido emocionante cuando lo he visto en otras categorías y seguro que en MotoGP también ha sucedido así.

-Salvo Zarco, a los demás los tiene ya a veinte puntos. ¿Le da eso confianza o no se fía todavía?

No me fío porque quedan muchas carreras, quedan quince, una más que el año pasado, y he visto que las Ducati aquí estaban mucho más cerca que el año pasado. En cada circuito la igualdad es increíble y ya lo dije antes de Catar que Zarco iba a ser uno de los rivales para el campeonato. Está a doce puntos sin hacer mucho ruido. Ahora viene Le Mans, donde el año pasado ya fue muy rápido, así que paciencia, buena letra y a seguir con esta dinámica.