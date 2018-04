MotoGP Marc Márquez dice que Rossi «es uno más» en pista y que seguirá «al límite» Marc Márquez toca a Valentino Rossi en el GP de Argentina. / Efe «Cometí un error, lo entendí y fui penalizado por ello», señala el piloto de Honda EFE Sao Paulo Martes, 10 abril 2018, 16:09

El piloto español Marc Márquez, vigente campeón mundial de MotoGP, dijo este martes que Valentino Rossi «es uno más» en la pista y que en próximas carreras «seguirá yendo al límite» e intentará mantener el mismo ADN tras su incidente con el italiano en el Gran Premio de Argentina. Márquez, de Repsol Honda, reconoció su error, que acabó por dejar a Rossi fuera de carrera, y justificó el «lance» al decir que en la pista «había parches de agua» y que en esa curva la moto se le «bloqueó de delante».

«Cometí un error, lo entendí. Por mala suerte toqué a Valentino y después cuando entró a la hierba se cayó. Entendí el error, fue mío, y fui penalizado por ello», afirmó el cuatro veces campeón del mundo de MotoGP en un evento de Estrella Galicia. «Al final yo intento estar centrado en mi box, estar centrado en mi estilo y ya te digo, tengo la facilidad de poder estar cerrado en mi núcleo. Siempre intento pues aprender de todo, analizarlo todo, pero (Rossi) es uno más en pista. No pasa nada», añadió.

Márquez reiteró sus disculpas y subrayó que «siempre» intenta aprender de los errores. «Pero ya está, pero se queda ahí, lo que pasa es que pasó con Valentino», apuntó. «Podía haber pasado con mi compañero de equipo o con otro y (de hecho) le pasó a mi compañero de equipo con otro piloto, Zarco y Pedrosa, en la misma carrera, pero ya no pasó nada», explicó.

En medio de una carrera plagada de incidentes, Márquez se encontraba en plena remontada en el circuito de Termas de Río Hondo cuando llegó a la altura de Rossi y adelantó a este en una maniobra un tanto arriesgada que terminó con el italiano por los suelos tras pisar la hierba. «Es un lance de carrera en el que un piloto comete un error. Por mala suerte, estamos compitiendo, por mala suerte tocas a otro piloto. El piloto que comete el error es sancionado, lo importante es que ese piloto, que soy yo, sepa entender el error», apuntó.

«Fue un error y lo importante es aprender de ello»

En declaraciones a las televisiones, Rossi cargó con dureza contra el piloto español y aseguró que «es peligroso» que «no tiene ningún respeto por sus rivales». «Prefiero no opinar sobre sus declaraciones. Es un momento caliente, justo después de la carrera, pero bueno si miras un poquito, todos los pilotos en algún momento de su carrera deportiva han tenido pues este tipo de errores. Todos los pilotos hemos ido a otro box a pedir disculpas», indicó Márquez. «Cuando me saqué el casco lo primero que hice fue ir y pedirle disculpas porque le pasa a todo piloto. Estamos todos yendo al límite, pero bueno, estoy tranquilo porque al final fue un error y lo importante es aprender de ello», añadió.

No obstante, señaló que seguirá «siendo el mismo» y «siempre yendo al límite, pero dentro de estos límites», dice, intentará «mantener el mismo ADN». «Voy a seguir siendo el mismo. Siempre he intentado correr con intensidad, pero ya te digo la carrera de Argentina fue un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de cosas. Tengo que aprender de los errores, lo que hice mal, lo que no, quizá muchos adelantamientos, tenía que entender la situación que había en la pista, pero en esa misma carrera hubo muchos más pilotos en los que hubo toques porque eran las condiciones de la pista», completó.