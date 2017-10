GP de Japón La lluvia anula la primera oportunidad de título de Mir Mir. / Efe El español sólo pudo ser decimoséptimo y sin ninguna opción durante las trece vueltas a las que quedó reducida la prueba BORJA GONZÁLEZ Domingo, 15 octubre 2017, 08:47

“Es difícil pero no imposible. Lo intentaremos en Australia”. Un sonriente Romano Fenati cambiaba su discurso nada más celebrar su tercera victoria de 2017, la segunda en agua tras la monumental paliza de Misano, donde terminó con 29 segundos de ventaja sobre el segundo aquel día, Joan Mir.

Precisamente, el mensaje del italiano en clave de título tenía este receptor, después de haber repetido tanto él como su equipo que con los 80 puntos de margen con los que llegaba el mallorquín era un absurdo pensar en el Mundial. Y es que el triunfo bajo la lluvia en Motegi, sumado a la pifia de Mir, que sólo pudo ser decimoséptimo y sin ninguna opción durante las trece vueltas a las que quedó reducida la prueba -tras un largo parón matinal por las dificultades de los comisarios de pista para arreglar el desaguisado provocado por la pérdida de aceite de la moto de Andrea Migno durante el warm up-, ha dejado esa ventaja en 55 puntos, con 75 en juego. Mucha, aún, aunque las previsiones meteorológicas a una semana de la disputa de la siguiente prueba, el Gran Premio de Australia, apuntan de nuevo al agua como protagonista.

“No me he encontrado nada cómodo con la moto durante todo el fin de semana, con muchos problemas. Esto puede pasar, pero también estaba el hándicap de que te juegas un Mundial, vas un poco más nervioso y vas un poco más tenso...”, explicó con cierta tranquilidad Mir, que no se mostró competitivo en ningún momento de un fin de semana en el que fue uno de los principales focos de atención mediático. “La mentalidad tiene que ser la de siempre”, añadió. “Si se puede, ir a por todas. Y si no, pues a hacer lo que se pueda. Aquí he tenido malas sensaciones, pero quiero darle las gracias a las personas que me han apoyado, porque lo he notado muchísimo todo el fin de semana”. Phillip Island será en una semana el escenario de la segunda oportunidad de Mir.