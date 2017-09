GP de Aragón Jorge Martín: «En algunas carreras de este año me ha faltado experiencia» Jorge Martín. / Efe El madrileño firma en Motorland su séptima ‘pole’ de 2017 BORJA GONZÁLEZ ALCAÑIZ Sábado, 23 septiembre 2017, 20:44

Jorge Martín (San Sebastián de los Reyes, Madrid) firmó este sábado su séptima ‘pole’ de 2017, un puesto que todavía no se ha transformado en victoria. Todo tras un entrenamiento oficial caótico, con múltiples caídas y el desconcierto que provocan los pilotos que tratan de cazar las ruedas de los más rápidos.

-¿Toca ya?

-No sé qué decir. Estoy contento con el fin de semana y me estoy encontrando otra vez como me encontraba en Alemania, donde iba muy rápido. Espero poder mañana hacer lo mejor posible, intentar tirar y romper el grupo, y esperar tener un poco más de suerte a final de carrera.

-Le hemos visto hablando con Rossi, ¿han comentado lo de sus lesiones?

Hemos hablado de lesiones, porque la mía al final fue bastante más grave. Me ha preguntado cómo fue, quién me operó y me decía «no era tan bueno». Le he dicho que estaba impresionado de que esté aquí, porque con lo que me pasó a mí, llevo tres meses y todavía no puedo caminar bien. Hemos hablado un poco.

-¿Cómo explica ese final de entrenamiento? La caída múltiple del final y su estrategia.

-Eso que se ha liado es lo de siempre. Mientras esté este sistema, y a veces penalicen y otras no, y no se sabe exactamente cómo es lo que hay que hacer… Nosotros intentamos gestionar el entrenamiento lo mejor posible y a mí no me hace falta nadie para ir rápido. Hemos salido con tiempo para tener 15 o 20 segundos de sobra para entrar, pero cuando he llegado a la recta de atrás estaban todos parados, así que les he ido dejando. Cuando he visto que empujaban me he metido en el carenado y no sabía que había pasado por tan poco, pero luego lo he visto. Mi equipo se estaba dando abrazos y todo.

-¿Cuándo se ha caído pensaba que se quedaba sin ‘pole’?

-He hecho un poco como Márquez. Ya tenía un tiempo muy bueno y estaba casi seguro de que no me lo iban a batir, quería buscar un poco el límite y hasta dónde podía llegar, y venía bajando casi tres décimas mi tiempo para bajar el récord del circuito, que era mi objetivo de hoy. No ha sido posible, lo intentaré el año que viene.

-Sobre el tema de esperar ruedas en Moto3, ya se endurecieron las sanciones y las cosas siguen igual. ¿Hay que endurecerlas más?

-Al final no es un tema de sanciones, porque en Moto3 a veces salir el 20 o el 10 o salir el primero te da igual. Al final las sanciones económicas las paga la gente o el equipo y tampoco afecta. Se comentó a principio de año hacer una tanda apartada como MotoGP, pero es complicado por horarios, porque al final somos Moto3… Pero no sé, 10 minutos aunque sea entre entrenamientos para 10 o 12 pilotos, que podamos hacer tres vueltas y podamos hacer un tiempo tranquilos.

-¿Cree que habría que cambiar de formato?

-Se ha visto que yo con una vuelta tengo de sobra, ya lo hice en Montmeló. Con que haya cinco minutos, salir y dar una vuelta me vale. Por mi parte sería buena idea cambiar y así no sería peligroso como con estas caídas que hay.

-¿Qué le ha faltado en las otras carreras para luchar por la victoria?

-Creo que en varias carreras como Montmeló o Assen me faltó un poco de experiencia. Al final quería mucho este año y nunca había peleado en un grupo de delante, la primera en la que lo hice fue en Catar. En Montmeló me pasó Mir a dos curvas del final y me tenía que haber cerrado, en Assen también cometí un error a tres vueltas del final… Son cosas de las que aprendes y esperas no cometerlas más.