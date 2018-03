Motor Gipuzkoa abre gas con Iñigo Iglesias Velocidad. El piloto Iñigo Iglesias, durante la presentación de su equipo el pasado sábado en San Sebastián. / MICHELENA El piloto de Errenteria debuta mañana en el European Challenge Moto 3 con el apoyo de la Diputación en su carrera para estar con los mejores del mundo BORJA OLAZABAL Sábado, 17 marzo 2018, 09:45

Mañana domingo, en el mítico circuito de Estoril (Portugal), continuará una historia que comenzó hace siete años fruto de una casualidad. Al tío del errenteriarra Iñigo Iglesias le tocó una minimoto en las fiestas de Pasaia y su padre se la dejó probar. Tenía ocho años. Unas cuantas vueltas en el circuito de Olaberria y al chaval le entraron ganas de competir.

Su primera carrera fue en el circuito navarro de Los Arcos, en abril de 2013, y acabó segundo. «Empezar con un buen resultado me animó a seguir, y con el apoyo de mis padres y de mi hermano Jon he ido dando pasos en este mundo. En 2014 participé en el campeonato de España de velocidad Mini GP, en el que estuve luchando por el pódium en algunas carreras, y en 2015 me metí en el campeonato de España Challenge 80, en el que competí dos años quedando en octava y quinta posición», cuenta Iglesias.

Nombre Iñigo Iglesias. Edad 15 años. Lugar de nacimiento Errenteria. Equipos IMC Team (equipo de la familia) y Team CIP Moto (Francia). Moto 2018 Honda NSS 250. Trayectoria Minimotos, campeonato España de velocidad Mini GP, campeonato España de velocidad 80 c.c., campeonato pre Moto 3, European Challenge Moto 3.

El piloto de Errenteria recuerda que «fue en 2016 cuando conseguí mi primer gran resultado. Fue en Jerez, en circuito grande, y acabé en tercera posición. Le tengo un gran cariño a esa carrera».

La velocidad corre por las venas de este guipuzcoano, que ha venido demostrando en los últimos años que puede llegar lejos. Su pericia sobre una moto le ha ido abriendo puertas y ya el año pasado corrió en un campeonato tan competitivo como el 'pre Moto 3'. «Estuvimos los 30 o 35 pilotos más rápidos de mi edad. Corrí con una moto satélite evolucionada por mí y por mi mecánico Juan Bode y fue un año complicado, con algunas caídas y falta de datos, pero de mucho aprendizaje».

Iñigo ha corrido durante estos años como piloto privado, es decir, con el impulso económico de sus padres, pero ahora va a dar un salto en su carrera. El guipuzcoano va a competir con el equipo CIP Moto francés en el 'European Challenge Moto 3'.

Este equipo, que cuenta con dos pilotos en el mundial de Moto 3, John Mcphee y Makar Yurchenko, tendrá como uno de sus patrocinadores a la Fundación Kirolgi a través de la marca de turismo de la Diputación de Gipuzkoa, 'Explore San Sebastián Region'.

Goizane Álvarez, Directora General de Juventud y Deportes de la Diputación, explica que «nosotros no queremos dar dinero a un deportista para que pueda ir a un campeonato, lo que queremos es que se nos presente un proyecto deportivo y así ayudar al desarrollo del talento guipuzcoano. Hay un equipo que ha confiado en Iñigo y un informe que avala este proyecto y por eso hemos apostado por él».

Además, «el equipo CIP nos ofrecía la posibilidad de colocar en todas sus motos y en los monos de los pilotos, también en los del mundial, la marca que quisiéramos. Hemos elegido nuestra marca turística, 'Explore San Sebastián Region', porque lo consideramos una buena estrategia turística para posicionar el territorio, además de abrir diecinueve ventanas en el mundo a la empresa guipuzcoana».

Objetivo, el Mundial

Iñigo Iglesias, que vive en Valencia y es miembro de la escuela de pilotos KSB, además de estudiar 4º de la ESO, debutará en el 'European Challenge' el domingo en Estoril, un circuito que «no conozco y que es complicado porque suele llover. Aun así, yo me amoldo bien a cualquier condición y tengo muchas ganas de empezar. Es un campeonato en el que todos corremos con la misma moto y apuesto por estar arriba». Mirando al futuro, tiene claro que «mi sueño es estar en 2020 o 2021 en el Mundial, pero soy muy del 'Cholo' Simeone y hay que ir carrera a carrera».

En el Mundial, en Moto 2, está ya Iker Lecuona, nacido en Valencia pero de padre y madre de Irun. Ya lleva diecinueve carreras con los mejores.