GP de Aragón Viñales logra la pole y Rossi continúa con la machada Maverick Viñales. / Foto: Afp El piloto italiano mostró muy buenas sensaciones a pesar de romperse tibia y peroné hace menos de un mes BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Domingo, 24 septiembre 2017, 09:11

Cinco carreras para el final y Maverick Viñales, el tercero en el ranking de tres candidatos al título, afronta el asalto de este domingo en Alcañiz desde una situación inmejorable. Con gran parte de la confianza cimentada durante el invierno -y perdida a mitad de año- recuperada y partiendo desde la pole por quinta vez en lo que va de año. «Lo voy a probar, como siempre, dando mi máximo hasta el final», confesó satisfecho. «Mañana es una buena oportunidad, pero no hay que cometer errores. Hay que ser inteligente y sacar lo mejor que podamos». El de Yamaha fue el más rápido en un entrenamiento que dejó varios detalles, además de su buena vuelta: Dani Pedrosa, sexto, no fue tan contundente como en los entrenamientos de la mañana; Andrea Dovizioso, colíder, sólo pudo ser séptimo, en un día en el que anduvo algo escondido; Marc Márquez se quedó sin la 'pole' por un error, que le llevó al suelo y que le dejó fuera de la primera línea; y Valentino Rossi siguió cimentando su leyenda en un fin de semana de esos milagrosos que de vez en cuando se viven en este deporte. El italiano, 23 días después de fracturarse la tibia y el peroné, se metió segundo en la parrilla de salida, a sólo 80 milésimas del segundo, Jorge Lorenzo.

Más información Narración y resultados

«Esta mañana he tenido bastante suerte, algo que en esta situación ayuda mucho, porque he logrado mantenerme entre los diez primeros por muy poco y eso me ha dado mucha motivación, porque así sabía que tendría neumáticos de sobra para apretar en la Q2», explicó el italiano sobre su sábado. «He notado que en estas condiciones consigues sacar algo más de ti mismo, de tu concentración, de tus ganas de hacerlo. Sería muy bonito entrar en esa parte del cerebro también cuando te encuentras bien. Me he sentido bien por la vuelta, pero no me esperaba la primera línea». Un aliciente más para una prueba que ya tiene bastantes alicientes de por sí, para un domingo que se espera más caluroso en una dura carrera a 23 vueltas. «La jornada más difícil será mañana, la carrera, porque tendré que hacer 23 vueltas y es difícil incluso cuando te encuentras al ciento por ciento. Pero he intentado preparar el resto del cuerpo de la mejor manera posible. Tendremos que ver cómo va todo mañana, cómo va la moto, porque seguramente con el neumático blando en el momento de atacar es más fácil, porque la moto es más fácil de pilotar, pero en carrera con el depósito lleno y el neumático más duro será más difícil».

«Es sorprendente, no tanto por el nivel, porque la velocidad no la pierdes, pero sí por el riesgo», analizó Márquez sobre la hazaña de su rival. «Con tibia y peroné recién operados, una caída no puede ser buena. Es difícil gestionar el nivel de riesgo y él lo ha hecho. Ha arriesgado para estar en primera fila y mañana estará en carrera luchando por el podio. Pero por el simple hecho de que la adrenalina que le dará el simple hecho de estar aquí le hará olvidar la lesión». El líder del Mundial afrontará la carrera de Aragón desde una posición no esperada, pero todavía manteniendo buena parte del favoritismo, pese a las dos caídas del sábado. Aunque él intentase señalar hacia el autor de la pole como poseedor de ese rol. «Estoy más serio porque ha sido un fallo totalmente mío, porque he ido más rápido de lo que sentía. Por eso estoy mosqueado», comentó sobre su caída. «A Viñales le veo fuerte, para mí es el favorito de mañana. A Dovizioso le está costando un poco más, pero hoy ha sido casi como un viernes. De cara a mañana, en el 'warm up' todo el mundo pondrá las cosas en su sitio para ver qué puede deparar la carrera». El italiano dejó esta vez el honor de ser la primera Ducati a un enchufado Lorenzo, que tendrá que apurar sus opciones de pelear por una victoria antes de que su marca le pida ayudar al que la clasificación general marca como el número 1. «Habrá que ver qué carrera tenemos mañana, qué estrategias toman unos y otros», analizó Dovizioso. «No somos los más rápidos pero no nos apuraremos antes de comenzar la carrera». Una conclusión marca de la casa, para un piloto acostumbrado a ir de menos a más y a interpretar muy bien las circunstancias que se le van planteando en carrera. De eso dependerá mucho el saldo que pueda sacar de un domingo crucial en la lucha por el título y en el que los tres favoritos se verán obligados a sacar lo máximo arriesgando lo justo para mantener la contienda abierta cuando el campeonato encare el triple de carreras que se disputarán en Asia y Oceanía.