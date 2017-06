El MotoGP más igualado

Desde que en la categoría reina del motociclismo mundial se compite con las actuales MotoGP -desde el campeonato 2002- no se había visto una clasificación general tan apretada. Tras la octava cita del calendario, la que se ha disputado este pasado fin de semana en el mítico Circuito de Assen, encontramos a cuatro pilotos representando a tres constructores diferentes separados por tan solo once puntos. Esto casi lleva aparejado que en ninguno de estos años la puntuación de un líder hubiese sido tan baja. Los 115 puntos que tiene ahora mismo el líder Andrea Dovizioso son muy pocos, en la lógica de un año muy impredecible. De momento contamos con cinco ganadores diferentes: el citado Dovizioso, dos veces, Maverick Viñales en tres ocasiones, y Marc Márquez, Dani Pedrosa y Valentino Rossi con una victoria cada uno. Con otros cuatro pilotos que ya han subido al podio: Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo, Johann Zarco y Danilo Petrucci. Mucho reparto de puntos a lo que se suman los fallos, los ceros que todos los de delante ya acumulan a estas alturas del curso: uno del líder (Argentina), dos de Viñales (Estados Unidos y Países Bajos), uno de Rossi (Francia) y dos de Márquez (Argentina y Francia).

«Es increíble y no recuerdo un campeonato tan abierto como éste», afirmaba Rossi tras ganar en Assen. Y es que los dos antecedentes con menos puntos de estos últimos veinticinco años fueron la temporada 2013 (138 puntos tenía Márquez tras la octava carrera disputada en Sachsenring) y la 2004 (con 139 lideraba Rossi). «Quizá cuando peleé con Stoner y Lorenzo, que éramos dos Yamaha y una Ducati, pero es que ahora hay una Ducati, dos Yamaha y una Honda», apuntó sobre 2009, cuando en estos momentos del año el italiano lideraba el Mundial con 151 puntos, nueve más que Lorenzo y 16 más que Stoner. «El campeonato está precioso. Ya lo estaba antes de esta carrera, con cuatro pilotos en 28 puntos podía pasar de todo, pero ahora todavía más. Tengo que estar contento, pero no demasiado, porque ya hemos visto que de una semana a otra puede cambiar mucho la película. Habrá que ver qué pasa en Sachsenring, una pista en la que las Honda van muy fuertes y en la que Márquez lleva 30 ó 35 años ganando... (Risas)». Muy probablemente con el trazado alemán, escenario del próximo gran premio que se disputará este fin de semana, en la recámara, Márquez reconoció tras terminar tercero en Assen que había tenido que pensar en el Mundial, algo a lo que empuja la inestabilidad que rodea a la categoría reina en este 2017.

«Hemos intentado buscar esos 16 puntos que nos permiten estar vivos en el campeonato», reconoció después de bajarse de la moto y de celebrar un buen resultado, aunque sólo bueno por la limitación que en estos momentos encuentra en su Honda. «No se puede descartar a nadie. Dovizioso, sin hacer mucho ruido... bueno, ganando dos carreras, más que Valentino y que yo, y hoy volvía a estar ahí. Lo importante es que poco a poco nos vamos distanciando de los otros, ahora parece que en vez de ser cinco somos cuatro pero, veremos. Es un campeonato muy abierto. Hace dos carreras estaba a 35 puntos, y muchos lo veían ya perdido». Y es que Dovizioso consiguió el domingo con su quinto puesto final colocarse al frente de la general, algo que no vivía desde su época en los 250cc (2006). «Todavía no me creo que sea el primero del campeonato, un poco como me costó creer que había ganado en Mugello», confesó tras la carrera. «Cuando comenzó a llover más fuerte he empezado a pensar en el campeonato, también porque no se entendía dónde estaba más o menos mojado. No tenía la situación totalmente bajo control, así que he preferido ralentizar: este campeonato te enseña que no hay que tirar a la basura ningún punto».

Y mucha de esta situación de la clasificación se debe a los problemas de Viñales, que en el arranque del año parecía imbatible. Incluso tras el traspiés de Austin consiguió reincorporarse, pero está pagando los sufrimientos en muchas de las últimas carreras. En Jerez y en Montmeló martirizado por los neumáticos, en Assen pagando un mal entrenamiento en mojado, también vinculado al funcionamiento de las gomas. «Me quedo con mal sabor de boca, un poco decepcionado ya que estaba por delante con 26 puntos y ahora estoy cuatro por detrás en dos carreras», explicó cariacontecido tras su caída. «Siempre es negativo cuando pasan estas cosas, pero hay que buscar el punto positivo y el punto positivo es que estamos muy bien, me siento como los mejores. Aunque terminé en el suelo estaba cazando a los primeros, no quedándome rezagado de los primeros y con eso es con lo que hay que quedarse». A Viñales no le queda más remedio que retomar la marcha y entender cómo puede ser este Mundial, en el que la regularidad puede ser más importante que en ningún otro año. «Habrá que ganar o conseguir muchos puntos en las pistas favorables y limitar los daños en los circuitos contrarios», sentenció el experimentado Rossi.