Valentino Rossi con ganas y dudas para la cita de Mugello

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) asegura tener muchas ganas de "querer dar lo mejor en el circuito el domingo", si bien reconoce que tiene dudas pues "el dolor en el pecho y el abdomen todavía es fuerte".

"Por suerte mis condiciones mejoran día a día y eso me permite ser más positivo para el fin de semana de Mugello pues mi deseo es comenzar muy fuerte el Gran Premio de Italia y trabajo para recuperarme lo más rápidamente posible", asegura Rossi en la nota de prensa de su equipo.

"No será fácil pero tengo un par de días para continuar con el tratamiento y el jueves tendré que ver al equipo médico del campeonato para que me den el 'OK' y si todo va bien pilotaré mi Yamaha el viernes para comprender mejor las condiciones en las que me encuentro", explicó el campeón italiano.

Viñales, optimista

Por su parte, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP 2017, asegura que ante la cita de este fin de semana con el Gran Premio de Italia tiene "una muy buena moto para Mugello".

"Realmente tenemos una muy buena moto para un circuito como Mugello y tenemos que hacer el máximo con ello; tal y como está de competido el campeonato serán decisivas todas las carreras y ganar en Mugello, vamos a dar el ciento por ciento y seguro que estaremos en la pelea, como siempre", afirmó Maverick Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Después de la carrera de Le Mans sólo podría decir que estoy muy contento ya que todo el equipo está trabajando de manera increíble con un alto nivel y estoy seguro de que seguirá siendo así", recalcó Viñales.