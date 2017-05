La carrera de Moto3 fue, con diferencia, la más loca de las tres del Gran Premio de Francia. Una prueba en la que Joan Mir supo jugar sus cartas y aprovechar el error de Romano Fenati para apuntarse el tercer triunfo de 2017 y para consolidar el liderato en la general de la clase pequeña.

Hace dos años aquí lloraba como una magdalena tras caerse en la carrera del CEV, nada más ponerse primero y después de una remontada desde la 33ª plaza. Hoy, en cambio, celebra una victoria mundialista y es más líder que nunca…

Este circuito siempre me ha gustado, pero no veía tan claro después de lo que ha pasado en la primera carrera que pudiera luchar por ganar. No sabía si había sido culpa mía. Pensaba que igual tenía algún problema con la goma delantera, pero luego me ha dado una moto en la pierna y he visto la que se liaba. Sabía que había bandera roja y tenía que arrancar la moto como fuera. Aunque me dolía la pierna, lo he conseguido y cuando he llegado al box ha sido un alivio. Pensaba que habría más tiempo hasta la segunda carrera, porque había mucho aceite en la pista, pero estoy contento porque he podido gestionar muy bien la segunda caída.

¿Cómo ha vivido la caída numerosa?

¿Sabes esa película que se llama ‘300’? Pues lo mismo. He empezado a ver motos volando y me preguntaba qué estaba pasando. Se veía clarísimo que era por el aceite.

¿Cómo ha sido el siguiente paso por allí?

Se veía la marca blanca y pasamos por dentro, aunque con más cuidado. Después he visto que Martín se ha caído en ese punto, pero no ha sido por aceite sino porque ha abierto antes de tiempo. Han sido muchas emociones en una carrera. Demasiadas…

¿Cómo ha sido la remontada? Ha llegado a rodar decimocuarto…

La he liado en la salida. Me ha tocado un piloto, me he abierto un poco y me han adelantado dos más. Aquí cuando huelen sangre y te despistas un poco estás el veinte. No me he puesto muy nervioso, porque sabía que tenía ritmo para llegar delante y cuando Fenati se ha puesto delante sabía que se podía escapar y me he puesto a tirar.

¿Hubiera podido con él sin su caída?

Creo que sí, porque lo venía pillando. Le podía haber cogido antes, pero no he querido forzar mucho para no caerme. La pista patinaba un poquito y sabía que se podía perder la dirección rápido. A él se le veía bastante al límite y se ha caído.

El resultado es perfecto para la general, victoria y ceros para Fenati y Martín…

No le deseo las caídas a mis rivales. Llevo 34 puntos a Fenati y 36 a Canet y eso en cinco carreras me lo pueden recuperar si me despisto. Hay que puntuar cuando no se puede ganar y dar el puñetazo cuando se puede ganar.

¿Le duele algo?

Ahora un montón la pierna derecha del golpe con la moto, pero con la adrenalina en la carrera no. Sí que me temblaba un poco la pierna y no sabía por qué era, pero no me ha condicionado. En la revisión han visto que tenía bien las vértebras y que sólo era una golpe en la pierna, que me lo revisaré mejor.