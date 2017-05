Viñales tuerce el brazo a Rossi

A los más de cien mil espectadores que poblaron las gradas de Le Mans les compensó con creces el esfuerzo de madrugar para presenciar el Gran Premio de Francia. En todas las categorías y, especialmente, en MotoGP. La clase reina ofreció una carrera rápida, intensa, en la que los favoritos se mantuvieron muy cerca unos de otros, con caídas, con un final electrizante entre la gran leyenda Rossi y el nuevo ‘fantástico’ Viñales, y con el premio de la enorme carrera de Zarco, que en cinco carreras ha vuelto a colocar en el mapa de la máxima categoría al motociclismo francés. Viñales triunfó y sumó a esto el regreso al liderato, favorecido por los errores de su compañero de equipo y de Márquez, y terminó acompañado en el podio además de por Zarco por Pedrosa, en su tercer podio consecutivo y después de remontar desde el puesto trece de la parrilla.

“Valentino me ha exprimido al máximo, porque en la última vuelta he dado todo lo que tenía”, confesaba Viñales después de haber marcado la vuelta rápida de carrera en el último giro, un giro en el que Rossi se salió en la curva 8 para ser adelantado por el español, y en el que tres curvas después se fue al suelo. “Cuando he visto que ha cometido el primer error he soltado los frenos y he metido la moto como he podido. A partir de ahí he intentado frenar muy tarde, cerrar los huecos. Ha sido espectacular”. Tan concentrado andaba Viñales en aguantar primero hasta el final que no se percató en esas últimas tres curvas de que este ya no estaba allí. “No sabía que se había caído y estaba esperando el toque. Me estaba preparando para lo peor…”. El de Roses confirmó así su favoritismo en Le Mans, al igual que se confirmó el de Yamaha. Las dos oficiales más la satélite de Zarco ocuparon prácticamente desde el inicio los puestos de podio, con este último muy activo –lideró las seis primeras vueltas- y con la batalla final que decantó el triunfo y el liderato para Viñales. “Maverick ha estado muy fuerte, porque ha hecho la vuelta rápida en la última vuelta, pero lo ha hecho detrás de mí”, explicó Rossi sobre el final de la carrera. “A lo mejor en esa última vuelta si él ha hecho 1:32.309 yo hubiera hecho 1:32.315. Para mí el error ha estado en la curva 6, pero quién sabe, igual me hubiera adelantado, no se sabe. Pero pienso que él hoy era muy rápido y me lo hubiera puesto difícil”. Un extremo al que se apuntó Viñales que confesó mantener un plan B para tratar de ganar en la última curva, un punto en el que se sentía más fuerte que su rival.

La caída de Rossi permitió a Zarco auparse hasta el segundo puesto, un premio para su exhibición del fin de semana y, en general, para el sorprendente papel que está jugando en este su estreno en MotoGP. “La verdad es que sabía que podía hacer las primeras vueltas, desde que me subí a la Yamaha me siento cómodo en los principios de carrera. Eso sí, tenía en mente no cometer el mismo error que en Catar”, comentó el francés, que en la carrera inaugural fue capaz de liderar los primeros cinco giros. Tras Zarco cruzó la meta Pedrosa, que recogió el premio a una fantástica remontada y que sigue apuntalando esa nueva versión 2017 que le está permitiendo mejorar sus resultados y volver a apuntar al título –es segundo en la general-. Además de Rossi el otro gran damnificado del día fue Márquez, que se fue al suelo cuando rodaba cuarto con la intención de mantener ese puesto en un trazado marcado en rojo en su calendario como ‘punto peligroso’. “Ha sido inesperado, ya que tenía muy claro que tenía que terminar la carrera cuarto o quinto”, confesó un piloto que, pese a llevar dos ceros, tiene todavía relativamente cerca al líder –a 27 puntos-. La prueba del nivel de este MotoGP.