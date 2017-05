«Es bonito volver a estar en la zona de arriba»

Un año y medio después, Dani Pedrosa volvió a lograr una pole en MotoGP. Tras dominar la primera jornada en Jerez, Pedrosa fue capaz de doblar el brazo a Marc Márquez en un emocionante duelo en pista en busca del primer puesto de la parrilla de salida de la carrera que se disputa este domingo.

Buen resultado y divertidos últimos minutos de entrenamiento, ¿no?

Contento, contento. Ha sido bastante bonito al final, me he divertido mucho ahí porque Marc es un auténtico especialista en esos momentos de atacar en el qualifiying, de hacer súper vueltas y, de hecho, ha sido justo el punto crítico, porque estábamos en el box juntos, nos quedaba un neumático a cada uno y cuando he salido yo él justo se ha pegado a mi rueda y hemos hecho toda la vuelta de calentamiento juntos. Después, llegando al final de la vuelta, he visto que estaba detrás, me he parado, él se ha parado detrás de mí y quedaba poco tiempo ya. Ahí ha sido divertido porque él estaba primero, yo estaba segundo y si yo decidía no tirar se quedaban las posiciones como estaban y si decidía tirar es posible que también quedasen igual ¿no? Entonces le he mirado, he visto que iba a seguirme y he dicho, ‘bueno ¿por qué no?’ He cogido esa oportunidad y me ha motivado ver que él me seguía a mí y que buscaba mi rueda, siendo él el profesional del oficial. Estaba muy concentrado y las sensaciones eran buenas, además de que hay que sumar que en mis últimas calificaciones no han sido especialmente buenas.

Esta es su primera pole desde Sepang en 2015…

Bueno, el año pasado a mí con los Michelin me costó mucho hacer buenos tiempos en clasificación y me ha costado encontrar ese ritmo en ese momento, casi siempre clasificándome en tercera y en segunda línea. Por eso hoy el objetivo más que la pole era estar en primera línea, con lo cual cuando me he visto segundo después del primer neumático estaba ya bastante contento y luego ha pasado todo eso.

¿Le puede beneficiar o perjudicar un aumento de temperatura?

Pues no lo sé. No sabría decirlo ahora mismo.

¿Puede intentar escaparse?

Habrá que ver cómo está la pista y cómo se rueda por ejemplo en Moto2, que será una buena referencia. También cuáles serán los neumáticos que pongamos cada uno de nosotros. Y habrá que estar concentrado, ya que es una pista en la que hay que estarlo mucho para intentar luchar por la victoria y por el podio.

¿Recuerda algún fin de semana tan dominador como éste?

Bueno, he tenido fines de semana muy buenos en mi carrera deportiva...

¿Pero el último que recuerda?

Eso no, hacía tiempo ya.

¿Por sensaciones cree que podría ganar la carrera escapado?

Bueno, de momento las sensaciones son buenas y como he dicho antes dependerá bastante de las condiciones de la pista, de los neumáticos que escojamos para ella y ahí se elaborará una estrategia u otra. Pero ya veremos. La carrera al final hay que llegar y hay que estar concentrado para poder llegar al final con opciones.

¿Se siente uno de los cinco fantásticos de la categoría?

Sí, bueno, muy contento de estar en la zona, de estar en un sitio donde hay tanto nivel de pilotaje. Es evidente que Jorge también lo está haciendo bastante bien, a pesar de que ésta no es una de las pistas favoritas de Ducati, pero él está haciéndolo bastante bien. Es bonito volver a estar en la zona de arriba.