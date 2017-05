El Mundial cumple 3.000, Lorenzo 30

El fin de semana del Gran Premio de España es el escenario de dos onomásticas de signos muy diferentes. Por una parte, el domingo se disputará la carrera número 3.000 desde el arranque oficial del Campeonato del Mundo de Velocidad en 1.949, con el mítico Tourist Trophy de la Isla de Man. La de MotoGP de Austin fue la 2.997, y con las tres de este domingo, en un escenario que vuelve a esperar otro lleno, se alcanzará la cifra redonda de 3.000, con 555 victorias españolas, un curioso –y anecdótico- hecho estadístico que va a sobrevolar el esperado arranque de un periplo europeo que va a llegar hasta octubre y que comienza con tres trazados eminentemente moteros, este de Jerez, el de Le Mans (Francia) y el de Mugello (Italia).

A este 3.000 se le sumó un 30: y es que en la jornada previa al arranque de los entrenamientos libres, Jorge Lorenzo cumplió esa edad, en un momento complicado en el arranque de la aventura de Ducati y en un escenario en el que debutó un sábado de hace 15 años, justo cuando el mallorquín cumplió la edad mínima legal para competir en 125cc, lo que le hizo perderse los primeros entrenamientos libres a la espera de cumplir oficialmente esos años.

“Me siento bien, tengo cara de niño todavía. Me visto moderno y tengo actitud juvenil”, bromeó un piloto que llega a un circuito tradicionalmente complicado para la marca italiana. “Es una gran prueba para saber si la moto puede ser competitiva en todos los circuitos”, reconoció, después de haber sido undécimo en Catar, noveno en Austin y de sufrir una caída en Argentina.

“En este momento y si no pasa nada extraño, la moto no está para estar arriba aquí en Jerez”, asumió este jueves. “Tenemos que trabajar mucho para compensar la pérdida de las alas y crear más grip en la parte trasera. Estamos trabajando mucho en la posición del piloto, y quiero seguir con mi progresión, porque poco a poco me voy encontrando mejor con la moto. Es evidente que ahora mismo la moto no es la más adecuada para mi estilo de pilotaje. Para esta carrera, y estando como estamos, nuestro objetivo pasa por ser el mejor piloto de Ducati, algo que no será fácil porque Dovizioso lleva cinco años con esta moto y la conoce a la perfección”.