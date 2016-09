La tensión entre Rossi y Lorenzo vuelve a la primera plana

«Adelantar en Misano es muy difícil. Lo intenté desde el principio, modificando alguna cosa, porque en Mugello ya fui detrás de Lorenzo y tuve la mala suerte de que se me rompiera el motor. Esta vez he intentado ir delante de él». Esta fue la explicación que Valentino Rossi dio durante la rueda de prensa del podio de Misano al adelantamiento a Jorge Lorenzo, una acción contundente, pero que teniendo como protagonistas a dos acérrimos rivales prometía haber dejado más matices.

«Si preguntan por esta acción es porque quizá la maniobra es agresiva, de lo contrario no me lo preguntarían», espetó Lorenzo, que no ocultó el malestar con el italiano, un piloto con el que no mantiene ninguna relación pese a compartir ‘box’. «Puede haber opiniones diferentes y la mía es que el adelantamiento ha sido muy agresivo. Él no necesitaba hacer este adelantamiento, pero sabemos que es su estilo. Otros pilotos adelantan más limpio». Un comentario que provocó la risa irónica de Rossi, el aumento del enfado de Lorenzo y el siguiente cruce de reproches con Dani Pedrosa, ganador en Misano, como incrédulo espectador de una disputa con un punto ridículo.

Jorge Lorenzo: «Es verdad”.

Valentino Rossi: «No es verdad» (más risas de Rossi).

Lorenzo: «Es verdad», insistió muy serio Lorenzo, un punto en el que el tono de voz de ambos empezó a elevarse.

Rossi: «Intenta mirar otra vez el adelantamiento en la tele».

Lorenzo: «Si yo no levanto la moto, nos caemos o me caigo».

Rossi: «No es verdad lo que dices. ¿Qué dices entonces de lo que hizo Márquez en Silverstone?».

Lorenzo: «Es mi opinión».

Rossi: «Él adelantó allí cien veces así. Lo que dices no es verdad».

Lorenzo: «Mírate vídeos del pasado».

Rossi: «¡También tú adelantas agresivo!».

Lorenzo: «Pero es mi opinión. ¡Respeta mi opinión! ¡Respeta mi opinión!».

Rossi: «¡Tú también adelantas agresivo! ¿Por qué dices eso?».

Lorenzo: «¿Cuándo? Y respeta mi opinión».

Rossi: «Ahora no me acuerdo. Pero si revisas las carreras lo puedes ver. También tú a mí».

Lorenzo: «Respeta mi opinión. Respeta mi opinión. Dirección de Carrera tiene otra opinión».

Rossi: «¿No has mirado las imágenes?».

Lorenzo: «No las he mirado. Ya las veré pero, si yo no levanto la moto, me caigo».

Rossi: «No estoy de acuerdo».

A renglón seguido, Lorenzo, esta vez dirigiéndose a los periodistas y no directamente a Rossi, quiso poner punto y final a una discusión que ha vuelto a abrir la caja de los truenos. «En cualquier caso, él no necesitaba hacer ese adelantamiento, porque hoy era mejor que yo y podía haberme pasado más tarde. No necesitaba ser tan agresivo. Es lo que pienso y él tiene otra opinión diferente».