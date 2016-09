Un 'irundarra' en el mundial de Moto2

A bote pronto, la relación entre el motociclismo y Gipuzkoa parece lejana, pero la historia nos lleva la contraria. En los años veinte podemos encontrar a los hermanos Landa, que consiguieron victorias en carreras como la subida a Igeldo, que organizaba el C.D. Fortuna. Y sonado fue el triunfo de uno de ellos, Eduardo, en la I Gran Semana Automovilística del circuito de Lasarte.

Si avanzamos un poco en el tiempo, hasta el año 1948, nos topamos con el resurgimiento tras la guerra del Real Moto Club de Gipuzkoa, que organiza carreras en el circuito de Amara. En esa época surge el nombre del donostiarra Juan Kutz, que ganó en el 49 el Premio Internacional de Madrid. Y también podemos mencionar a José Ramón Eizaguirre, subcampeón de España de 125 en el 56, o a Pedro Lizarribar, que destacó en los años 80 en categoría júnior.

Pero, sin lugar a duda, el gran salto lo ha dado Iker Lecuona. El pasado fin de semana debutó en el mundial de Moto2 con solo dieciséis años en el circuito de Silverstone y ahora pone rumbo a Misano para seguir dándole gas a su moto.

Iker Lecuona es valenciano de nacimiento y ha pasado allí toda su vida, pero sus padres son de Irun. Tan de Irun, que Iker, y su hermano, fueron bautizados en la Iglesia del Juncal. La ligazón con Gipuzkoa es grande y cada año pasa las Navidades en la comarca del Bidasoa para visitar a sus familiares.

La gran noticia le llegó corriendo en Portugal una prueba del europeo de Moto 2. Iker Lecuona recuerda que «cuando acabó la carrera mi entrenador y un amigo me dijeron que fuera corriendo al camión. No sabía lo que estaba pasando y me soltaron que me iba a Silverstone a correr el mundial de Moto 2 porque se había lesionado Aegerter».

Su debut fue espectacular, ya que además de acabar la carrera, finalizó en un meritorio decimonoveno puesto. «Los libres y la 'qualy' fueron complicados porque llovió y yo nunca había corrido en Silverstone, pero en carrera salí el veintiséis y acabe el diecinueve y pasé unas últimas vueltas de infarto con varios adelantamientos».

En el equipo CarXpert han acabado contentos y Lecuona correrá este fin de semana su segunda carrera del mundial. En esta ocasión, en Misano.

Seguir en el mundial

El piloto de ascendencia guipuzcoana no esconde que «me gustaría seguir en el mundial, pero de momento tengo que seguir aprendiendo y disfrutando. Ahora voy a Misano y luego, ya se verá».

El sueño no ha hecho más que empezar, pero por detrás hay mucho trabajo y sacrificio. «Mi padre corría y me compró una mini moto a los ocho años. Empecé en la escuela KSB Sport de Valencia, en la que sigo, y aunque al principio vas asustado, poco a poco te das cuenta de que los más rápidos no se te escapan. Me preguntaba si ellos iban lentos o yo rápido, pero cuando se repite esa situación ves que la cosa va bien. He corrido ligas inter escuelas, la Cuna Bancaja y la Copa de España en pre Moto 3, pero me rompí en el 2014 tibia y peroné y estuve seis meses sin competir. El año pasado fui campeón de España de Supermotard y me llamaron del equipo de Moto 2».

Siendo el más rápido triunfará, pero no tiene que correr.