Crutchlow pretende mantener su racha ganadora

El motociclismo británico está viviendo su mejor momento, sobre todo personificado en la figura de Cal Crutchlow, segundo en Sachsenring, ganador en Brno por primera vez en el Mundial –un par de semanas después de haberse estrenado también en la paternidad- y autor de la pole en Silverstone, en casa. A esto se le ha sumado la victoria de John McPhee en Moto3 en la República Checa, con un tercer puesto de Sam Lowes en Moto2, y la pole de este último en la clase intermedia en terreno británico. Un dulce momento que en el caso de Crutchlow ha contado con la inestimable ayuda de la lluvia –sus tres éxitos han sido sobre el asfalto mojado, la tónica del último mes y medio de competición-, aunque haya conseguido mostrar una mejoría en seco en los últimos Grandes Premios. “La primera posición no es nuestra posición real en seco, pero con neumático de carrera podemos estar entre los cinco primero”, explicó el británico, que está teniendo un papel relevante en el trabajo de desarrollo y de solución de problemas de Honda, más con los problemas que este año está teniendo Dani Pedrosa –Crutchlow ha estado trabajando y evaluando en Silverstone un nuevo chasis-. “Nuestro problema son las Ducati, porque son muy rápidas en rectas y apenas tienen wheelie, mientras que las Honda sufrimos acelerando. Pero es cierto que este fin de semana no hay tanto problema”. Constatado esto, si la previsión meteorológica continúa cumpliéndose, las tres carreras del domingo –en horario especial, 13:30 Moto3, 15:00 Moto2 y 16:30 MotoGP- deberían de ser en seco. Y ahí, después de que los pilotos no hayan contado con el tiempo habitual de entrenamientos con el asfalto en condiciones, han quedado varias dudas y algunas certezas.

En las dudas entra de lleno la situación en la que van a llegar las Yamaha a la carrera inglesa. Tanto Valentino Rossi –segundo- como Jorge Lorenzo –noveno- se presentarán el domingo con problemas por resolver, sobre todo los generados por los numerosos baches de Silverstone y por el comportamiento de los neumáticos y qué opción elegir para las 20 vueltas de la prueba. “En mi opinión, en condiciones de seco Viñales, Márquez y Iannone están un paso por encima, sobre todo Viñales, pero también Márquez”, analizó el italiano, que no dudó en reconocer que en el box azul están preocupados. “Nosotros no estamos tan bien, tampoco Lorenzo con la Yamaha está bien de ritmo. En mi opinión Lorenzo es uno de los pilotos más fuertes aquí e incluso él está en dificultades. Esperemos mejorar, pero la verdad es que estamos preocupados”. A la capacidad de su equipo técnico para sacarse un conejo de la chistera para los veinte minutos del warm up matinal es a lo que se aferró Lorenzo tras una jornada poco brillante en un Gran Premio importante si no quiere ver alejarse aún más sus opciones de revalidar el título. “Dependerá de si logramos encontrar esa solución en los baches, que es nuestro mayor problema en este momento y si lo conseguimos podemos mejorar de forma fácil medio segundo pero si no lo logramos en estos momentos no tenemos el ritmo”, reconoció el mallorquín, que apuntó también a Márquez, Andrea Iannone y Maverick Viñales como los tres más fuertes.

“Sobre el papel, y si todo sigue como en el tercer entrenamiento libre, tenemos ritmo para estar delante e intentar jugarnos la victoria” no dudó en asegurar Viñales, que tiene ante sí la mejor oportunidad de dar una victoria a Suzuki, una moto que por su chasis le permite sufrir mucho menos que el resto en el bacheado Silverstone. “Es difícil decirlo, porque no sabemos cómo están los demás de ritmo, pero creo que puedo pelear por la victoria”, confirmó Márquez sobre su favoritismo, después de clasificarse quinto y de terminar el oficial con una espectacular caída.

Al que sí le afectó la caída, en este caso en Moto3, fue Jorge Navarro, que saldrá decimoctavo. “Intentaré abrir hueco con algún otro piloto como Binder porque Navarro es el más rápido y hay que aprovechar que sale muy atrás”, explicó el autor de la pole, el italiano Pecco Bagnaia. El piloto español mejor posicionado en la parrilla es Joan Mir, quinto. El que también lo tendrá complicado en la pelea por el título, el de Moto2, será Alex Rins, muy mermado físicamente por su reciente operación de clavícula, y que saldrá desde el puesto diecinueve, muy lejos del segundo del líder de la general, Johann Zarco, y de la pole del tercero, el británico Lowes. Cuarto saldrá Alex Márquez, que contará con otra oportunidad de ir redimiéndose de su segunda gris temporada en la clase intermedia.