El equipo de Argiñano, campeón de Europa

El piloto de Moto2, Steven Odendaal, del Argiñano & Ginés Racing Team , se aseguró ayer el título de la categoría intermedia de manera brillante, al adjudicarse las dos victorias en juego en Portimao (Portugal).

El sudafricano no ha dado opción a sus rivales y ha acumulado en ocho carreras, seis victorias, un segundo puesto y un tercero, faltando a su cita con el podio sólo en una de las dos mangas disputadas.

El título de campeón de Europa es la culminación de un proyecto nacido en 2009 en el Mundial de 125cc y que siguió en 2011 en el antiguo CEV de Moto2. Siempre de la mano de Karlos Argiñano y del llorado Ginés Guirado.

Odendaal se mostró exultante al término de la carrera: «Ha sido un día con muchísimo calor. Lo he dado todo hasta el último metro. Estoy muy contento con el equipo y cómo hemos trabajado. He tenido un material perfecto para ganar. Este año llegué sin expectativas sobre el título, he trabajado duro y la consistencia me ha dado el título».

Argiñano, feliz

El cocinero, por su parte, estaba feliz ayer: «Hemos hecho una piña cuando Steven se ha proclamado campeón. ¡Qué gran alegría! Nos hemos mirado y nos hemos dicho: 'si Ginés estuviera aquí, qué felicidad habría sentido'. Steven ha hecho una gran temporada. El equipo necesitaba este resultado, nuestro primer título. ¡Qué orgullo!».

El equipo del FIM CEV sigue trabajando en la preparación de las dos carreras que quedan, en Jerez y Valencia, en octubre y noviembre respectivamente. Antes, Odendaal participará como invitado en la carrera del mundial que se disputará en septiembre en Motorland Aragón.