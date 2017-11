Motor Vilariño: «Me gustaría correr el campeonato de Europa de las series Le Mans» Vilariño pilota su monoplaza en el circuito de Estoril. / AVF Vilariño no ha decidido aún dónde tomará parte la próxima temporada aunque tiene claro que «no me importaría seguir en este campeonato» R.M. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 6 noviembre 2017, 07:24

Haberlo ganado casi todo hace que quizá los retos cada vez sean más difíciles de encontrar aunque para Ander Vilariño eso no es problema. «Correré donde quieran que corra, eso lo tengo claro y será en el equipo TFT, eso también», dice.

Alicientes sigue habiendo para el hondarribiarra que se encuentra en un excelente estado de forma física y también psicológica para acometer la próxima temporada un nuevo campeonato. Pero, ¿dónde? «Me gustaría correr el Campeonato de Europa de las series Le Mans que es algo muy parecido a este campeonato que he terminado hoy (por ayer)». Quiere estos decir que, ¿Vilariño tiene como objetivo las 24 horas de Le Mans? «Me gustaría correrlas, no te voy a engañar, pero tampoco pierdo el sueño. Se necesita un patrocinador muy grande para ello y hay pilotos de primer nivel. No lo descarto pero por ahora no es algo que me obsesione», dice el piloto.

De todas formas Vilariño está muy contento con su actual equipo. «Sí, estaría encantado de repetir con el equipo TFT en este campeonato. Yo soy un profesional, les doy las gracias por proponerme hace un par de años para estas series de resistencia y estaría encantado de seguir».

No a las GT series

Al haber competido este año en las GT4 Series, quizá el gusanillo le habría picado a Vilariño, aunque es muy sincero de su balance con este tipo de carreras. «Nunca había pilotado un coche de GT. Yo estoy acostumbrado a los fórmulas y coches de competición, pero el GT es más parecido a un utilitario. Además hay cosas que no me han gustado». Preguntado por este particular, el piloto hondarribiarra lo resume diciendo que «hay muchas marcas y si te fijas en los resultados, muchos coches distintos han ganado carreras. Los organizadores quieren que haya máxima igualdad y lastran a los coches con pesos. Van variando porque he visto que hay intereses en cada uno de los circuitos. No me ha gustado», reconoce.

Eso sí, allá donde compita la próxima temporada lo hará con el dorsal número 2. «Si, eso sin duda. Es mi número. Mis dos hijos nacieron el 2 de febrero y ya en pruebas de Montaña muchas veces corría con el número dos. Si puedo y me dejan, seguiré con ese número. La verdad es que me trae suerte». Que siga.