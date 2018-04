El bicentenario Vettel mete más presión a Hamilton

Pasase lo que pasase en la clasificación del GP de Baréin, la única certeza era que Lewis Hamilton no iba a estar en la 'pole'. La lucha por ese primer puesto quedaba vacante entre su compañero Valtteri Bottas, la posible sorpresa de los Red Bull o los más confiables Ferrari. Al final fueron estos últimos, con un Vettel estelar que, en el momento clave, dio con la vuelta perfecta para batir a un Räikkönen que había sido mejor que él en toda la sesión.

Fue una clasificación sin tregua. En la Q1, Max Verstappen perdió el control de su Red Bull para dar con sus huesos contra el muro. Según explicó el propio piloto holandés, algo raro sucedió en su monoplaza, porque recibió un 'subidón' brusco de potencia de 150 CV. La consecuente bandera roja pilló por sorpresa a varios pilotos, entre los que estaban un Fernando Alonso a quien le pilló a contrapié lo sucedido. No quería hacer más que un intento para salvar los muebles y pasar sin problemas a la Q2, y al final pasó el corte casi de chiripa. Su tiempo fue exactamente el mismo que, unos minutos después, marcó Romain Grosjean. El empate a la milésima benefició al asturiano, porque lo marcó antes.

En la Q2 no hubo margen para el fallo, o no debería. Mientras por arriba se iba tornando cada vez más en rojo la candidatura a la 'pole' final, por detrás la emoción por ver quién pasaba a la Q3 no dejó respiro. Las apuestas estaban a favor de que los dos McLaren pasarían el corte, pero se vieron sorprendidos por unos Toro Rosso que dejaron con cara de pocos amigos a los de la escuadra de Woking. Los motorizados por Honda no sólo no fallaron, sino que dejaron detrás a Alonso, 13º, y a Vandoorne, 14º. Aunque después Alonso tiró del tópico «los puntos se dan el domingo» y aún está muy reciente la doble rotura que les obligó a abandonar en Australia, lo cierto es que los Toro Rosso no van tan mal como muchos aficionados con ganas de revancha querrían. El francés Pierre Gasly, que fue el único que al final logró entrar entre los 10 primeros de la clasificación, partirá desde una espectacular 5ª plaza, beneficiado por la sanción de Hamilton.

La situación no es nada cómoda para McLaren, y desde ya van a iniciar una investigación de lo que ha pasado. «Nuestro rendimiento hoy ha estado por debajo de lo esperado. Ambos pilotos se han encontrado menos cómodos en el coche que ayer y eso es algo que debemos analizar esta noche con nuestros ingenieros», admitió Eric Boullier, jefe del equipo. No hay margen para los errores.

El vigente campeón del mundo tampoco tuvo su día. Si la sanción ya le iba a dejar fuera de las dos primeras filas seguro, Hamilton al menos esperaba hacer un buen tiempo que le permitiese limar esas aristas que tendrá que superar el domingo. Nada más lejos: sólo marcó el cuarto tiempo del día, a lo que hay que sumar las cinco posiciones. Partirá noveno, en quinta fila, acompañado en la parrilla por un Carlos Sainz que se mostró en la línea de lo esperado.

La pelea por la 'pole' fue mucho más emocionante. Kimi Räikkönen había sido el más rápido en las dos primeras tandas, y en los libres de la mañana. El finlandés ha recuperado la confianza y el ritmo, el coche se adapta mejor a su estilo y todo parece a su gusto. Empezó la Q3 con mejor tiempo que Vettel, pero a la hora de la verdad, fue el alemán quien dio el do de pecho. El tetracampeón fue el único en bajar de 1:28 en esta clasificación, suficiente para lograr la pole número 51 en su carrera deportiva y en el fin de semana en el que cumplirá su carrera número 200 en Fórmula 1.

Una parrilla menos previsible de lo esperado garantiza una carrera de espectáculo para este domingo. Muchos frentes a los que atender: ¿hasta dónde llegará Verstappen? ¿Podrá acabar con la estadística Hamilton que dice que nadie puede ganar en este circuito fuera de las dos primeras filas de parrila? ¿Llegará Alonso a los puntos, como espera? ¿Aguantará Sainz en el 'top 10'? ¿Y el motor Honda de los Toro Rosso? ¿Habrá 'tuercagate' en Haas?