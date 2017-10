GP de EE UU Alonso: «No me lo podía creer» Fernando Alonso. / Efe El asturiano asegura que «igual han sido 25 o 30 puntos los que se han podido sumar este año y no se ha podido» con tantos abandonos COLPISA Domingo, 22 octubre 2017, 23:53

«Han sido otros seis puntos los que hemos podido perder aquí, e igual han sido 25 o 30 puntos los que hemos podido sumar este año y no lo hemos podido hacer por las circunstancias. En cualquier caso, estoy muy contento de cómo hemos ido a nivel personal, tanto en clasificación como en carrera. Por méritos debíamos estar mucho más arriba. Ha sido por una pérdida de potencia. No me lo podía creer. En México cambiaremos el motor y será otro fin de semana que saldremos últimos», se lamentó Fernando Alonso, que a falta de tres carreras para el final del campeonato ya está centrado casi exclusivamente «en el año que viene». «En México será difícil puntuar, pero me gustaría sumar algún puntos en las dos carreras siguiente para mejorar la clasificación», reconoció el asturiano.

«Esta vez lo sentí yo antes que el equipo, porque ví que el motor se venía abajo. Dije: ‘¡Otra vez, no!». Cuando están séptimo y empieza a fallar no te lo puedes creer», dijo contrariado el bicampeón del mundo, que también se refirió a su inicio de carrera en Austin: «El coche salió como un disparo y recuperé una posición rápido, pero después podíamos haber sumado puntos de manera fácil. En general ha sido un fin de semana en el que hemos sido más competitivos de lo que esperábamos».

Bastante más satisfecho se mostró Carlos Sainz con su séptimo puesto con su debut con Renault. «Ha sido un fin de semana muy completo. Después de que el equipo no estuviese bien en Suzuka y Malasia, llegar a Austin y hacer lo posible ha sido una buena señal. Están muy felices en Renault por empezar así nuestra etapa juntos. No se podía pedir mucho más. Lo que ha sido una pena es que nos hemos quedado sin gasolina al final y no he podido atacar a Ocon. Lo he ido cocinando poco a poco, pero sabía que Ocon tenía mucha velocidad punta», admitió el piloto madrileño.