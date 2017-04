Ferrari pasa a Mercedes por la izquierda

Que hay Mundial ya lo demostró Sebastian Vettel en la última carrera. El alemán es consciente de que tiene la sartén por el mango y, en esta primera cita del campeonato en Europa, quiere dar un puñetazo en la mesa en la carrera de fondo que supondrá este Mundial. El alemán finalizó el viernes con el mejor crono del día y la certeza de que van a estar peleando por la 'pole' este sábado y la victoria el domingo.

A Hamilton le empieza a picar un poco la situación. El británico se las prometía muy felices este año sin Nico Rosberg a su lado, pero ni es líder del Mundial ni es favorito para serlo. Es 'sólo' un candidato, y este fin de semana ha comenzado para él con muchas dudas. En los entrenamientos libres se le vio algo más nervioso de lo habitual, con un coche que no le respondía a lo que él solicitaba y con un 'set up' que no le agradaba. Valtteri Bottas, por su parte, sólo quiere confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en el arranque de Mundial, pese a la relativa decepción de la última prueba en Baréin. Ser un piloto que se ha subido tres veces al podio ruso le garantiza algo de margen de confianza.

Por detrás de ellos, los Red Bull no acaban de cuajar. Max Verstappen y Daniel Ricciardo finalizaron por detrás de los Ferrari y los Mercedes, pero con una avería en el coche del holandés. A una notable falta de potencia que tienen con respecto a las flechas plateadas y los bólidos rojos se ha unido una debilidad estructural que convierte la unidad de potencia Renault que montan en el tercer motor por posición en la parrilla. Quedarse tirado a falta de quince minutos para el final del día de trabajo no es buena noticia.

McLaren ya es líder... en penalizaciones

La escudería McLaren ya sabe lo que es ser primera en algo. Desde este fin de semana, la escudería británica ostenta el honor de ser el primer equipo que ha perdido posiciones por penalización al haber colocado las quintas piezas nuevas del MGU-H y el turbo del coche de Stoffel Vandoorne, cuando el límite es cuatro. El belga perderá 15 posiciones en parrilla, con lo que con total probabilidad (salvo que este domingo castiguen a alguien más) partirá último en la parrilla de Sochi.

Fernando Alonso, de momento, se libra. Aún no ha alcanzado el límite de cuatro piezas en ninguna de las partes de la unidad de potencia Honda, por lo que aún puede respirar. de momento. Aún puede dar la relativa sorpresa Honda, y fastidiarla como le ocurrió a Vandoorne, aunque esta vez entre los primeros y los segundos libres lo que falló fue la MGU-K, de la que ha estrenado ya tres piezas.

«Es increíble que en la cuarta carrera tengas que penalizar», se lamentaba Alonso después de la jornada de trabajo. «En el coche de Stoffel han tenido que cambiar algunas cosas, así que tiene que penalizar en esta carrera. Lo siento por él, porque es un súper piloto y tiene un gran talento. Está teniendo un arranque con muchas zancadillas en Fórmula 1, pero espero que tenga suerte y aunque salga desde atrás ojalá podamos estar los dos cerquita de los puntos», se resignaba.

Alonso y Vandoorne no tendrán un fin de semana fácil. Aunque parecen algo más consistentes que en las tres primeras carreras de la temporada (que el español suma por abandonos), nada hace pensar que puedan llegar a los puntos en condiciones. El asturiano tiene claro que necesita tener un sábado perfecto para clasificar arriba (para su nivel) y, sobre todo, que la mecánica no le fastidie sus opciones de puntos. Si llega a final de carrera con opciones de 'top ten', se la jugará seguro. No tiene mucho que perder.

Quien tampoco ha encontrado el ritmo en Sochi ha sido Carlos Sainz. El madrileño, que llega a Rusia con ganas de venganza y de resarcirse tras dos años complicados en este circuito, se quejó de que la pista estaba demasiado resbaladiza y que los neumáticos ultrablandos y superblandos, los más competitivos del fin de semana, no alcanzaban el punto óptimo de competitividad que esperaba. A su favor: el margen de mejora es muy amplio. Sabe que el Toro Rosso ha sido uno de los monoplazas que más han sorprendido para bien en las tres primeras carreras, y que todo lo que consiga en Rusia pasa por entrar en los puntos.