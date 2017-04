Sainz, sancionado en Rusia por «optimista»

Carlos Sainz consumó su tercer abandono en Baréin, un circuito ya maldito para él, pero esta vez fue por su culpa, según determinaron los comisarios de la carrera. El español embistió a Lance Stroll a la salida de boxes porque frenó demasiado tarde en un "intento demasiado optimista", en palabras de los jueces, de adelantarle.

El castigo son tres posiciones en la parrilla del GP de Rusia, la siguiente cita del campeonato, además de dos puntos en la superlicencia. Sainz, antes de conocer el castigo, se justificaba: «Creo que simplemente no me ha visto, no me esperaba ahí. Yo no me he pasado de frenada, no entiendo cómo si estás luchando por posición no dejas un coche de margen. Si hubiera trazado por fuera, habría salido delante de mí. Ha preferido jugársela», acusaba el madrileño.

No obstante, esta vez Stroll no fue el culpable. Si bien queda claro que no tiene aún la experiencia suficiente como para tener claro que en esa frenada es un punto crítico, especialmente si quien te quiere pasar sale de boxes, Sainz frenó demasiado tarde, y cuando quiso rectificar, Stroll ya había trazado por la línea normal. Más allá de este desenlace, para Sainz estaba siendo un domingo óptimo, toda vez que el sábado fue desastroso. En el lado positivo, se queda con la espectacular arrancada, que le llevó del 16º puesto al 11º en apenas tres vueltas.