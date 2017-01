Los aficionados enloquecen ante la opción de un McLaren naranja

A día de hoy, del nuevo McLaren Honda MP4-32, el coche que pilotará Fernando Alonso la póxima temporada, apenas se sabe su fecha de prensentación, el 24 de febrero. Sin embargo, una serie de hechos concatenados en las últimas horas han provocado una ola de rumores, y también de ilusión entre los aficionados, sobre el aspecto del nuevo monoplaza.

Todo comenzaba con el anuncio oficial de ese 24 de febrero como día elegido para presentar en sociedad el monoplaza. McLaren lo hacía a través de un tuit en el que destacaba la fecha en un llamativo naranja junto a unas formas geométricas en el mismo color.

Horas antes, McLaren mostraba en el Salón de la Alta Relojería de Ginebra un diseño especial de su monoplaza decorado también en negro y naranja en homenaje a la marca Richard Mille, uno de sus principales patrocinadores.

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw