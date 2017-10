Automovilismo Éxitos por partida doble de los Vilariño Podio. Ander Vilariño se abraza a los integrantes de su equipo este fin de semana en el circuito de Paul Ricard. El hijo termina en el podio en el campeonato de las GT4 European Series, mientras que el padre, con 66 años, gana una prueba en Ibiza M. ARTAZU Martes, 17 octubre 2017, 17:02

Los Vilariño siguen cosechando éxitos. A veces, como el pasado fin de semana, a pares. Ander subió al podio final del Europeo de GT4 absoluto y Andrés, a sus 66 años, se vuelve de Ibiza con victoria y récord absoluto de la Pujada a sa Cala.

Los dos celebran sus triunfos, los dos quieren más. El hijo ya apunta al título en el Europeo de resistencia de sport prototipos, en menos de un mes. El padre se lo dijo a la prensa ibicenca: «Volveré». Así que los Vilariño tienen toda la intención de seguir dando guerra.

«Podemos estar contentos»

Ander Vilariño ha terminado en el podio final del Europeo de GT4 absoluto al término de la última carrera de la temporada celebrada en el circuito francés de Paul Ricard. Finalizado este certamen, ahora luchará por el título en menos de un mes en el Europeo de resistencia de sport prototipos, el otro campeonato en el que participa este año.

Ander y su compañero en el europeo de GT4, el suizo Leutwiler, han llevado a cabo una temporada con altibajos con momentos brillantes y otros más discretos, pero al final gracias al esfuerzo del equipo TFT han llevado el Porsche Cayman GT4 a la tercera posición final de la clasificación europea absoluta, tras mejorar considerablemente sus prestaciones a final de temporada.

«Hemos terminado en el podio de este Europeo y podemos estar contentos con ello», analiza el piloto hondarribiarra. Considera que «el principio de temporada fue complicado porque nos costó encontrar el setup adecuado para el coche pero poco a poco mejoramos mucho. Terminar en el podio absoluto es algo positivo para el equipo y para mí».

Conseguido este resultado, Ander Vilariño se enfoca hacia su próximo reto, en el que aspira a lo máximo: «Ahora ya a concentrarnos en ganar el europeo de resistencia. El 5 de noviembre en Estoril. Ojalá consigamos reeditar el título».

El Europeo de GT4 absoluto ha visto imponerse al BMW M4 de Van der Ende-Koebolt por delante del Porsche Cayman GT4 de Ferté-Demoustier, cerrando el podio los pilotos del #2 TFT Porsche Cayman GT4 Leutwiler-Vilariño. Por detrás los McLaren de Braams-Huisman, Mor-Hutchinson, los Porsche de Moulin Traffort y Hallyday, el Aston Martin de Holder-George o el Ginetta de Ayari entre otros.

Con este podio final Ander Vilariño suma su octavo podio absoluto en los ocho campeonatos europeos de circuitos que ha participado con TFT desde el año 2009, cuatro de los cuales han sido títulos de campeón, al que espera sumar el del europeo de resistencia en menos de un mes en Estoril.

El patriarca de la saga, Andrés, ha vuelto con una sonrisa desde Ibiza. Se adjudicó la victoria en la XXXII Pujada a sa Cala y pulverizó el récord de la prueba. Abordo de su barqueta Norma M20fC mejoró la marca que Aitor Zabaleta (2:05.905) dejó en 1998. Vilariño paró el crono en 2:02.373 en la primera manga de la subida, más de tres segundos por debajo del récord de la prueba.

«Había batido el récord en los entrenamientos, pero no tiene validez porque hay que hacerlo en carrera. Ya lo tenemos y me voy encantado. Lo complicado se produjo en la primera zona del trazado, ya que me botaba mucho el coche y se soltaban las manos del volante», explicó en la línea de meta.

Vilariño contó que la última vez que participó en la cita ibicenca era puntuable para el Campeonato de España de automovilismo de montaña y las barquetas «estaban prohibidas. Corrimos con un Audi. Gané el sábado y el domingo, e hice el récord en turismos, pero el absoluto no lo tenía oficialmente».

Añadió que también tiene el mejor tiempo en la Pujada al Puigmajor, con lo que hace historia en «dos pruebas míticas en las Baleares. Me voy encantado. Si tenemos salud, estaremos por aquí de nuevo», avisó.