Vaya carrera de locos !!! La caída de Arón Canet, Jorge Martín, Tony Arbolino y Enea Bastianiani a tres vueltas del final lo ha dinamitado todo. El valenciano no pudo controlar la moto y se acabó llevando por delante al resto. No parece intencionado ni mucho menos. Una pena, para todos. Para el propio Canet el primero. Estaba protagonizando una remontada tremenda después de salir en la 15ª plaza, pero no pudo culminarla.