Alonso, la fama; Juncadella, la lana

Fernando Alonso se apuntó a la aventura de las 24 horas de Daytona con la esperanza de optar a la victoria. Como hiciera en Indianápolis, el asturiano escuchó a su jefe, Zak Brown, que le incorporó al equipo para la carrera que inaugura la temporada 2018 del campeonato estadounidense de resistencia, el IMSA. Aunque al principio todo parecía una gran oportunidad, tanto en cuanto podía optar a ganar, la realidad le ha golpeado en la cara: es muy difícil que el domingo por la noche esté en lo más alto del podio del circuito de Florida celebrando una victoria junto a Phil Hanson y Lando Norris.

Alonso compite en la segunda división de prototipos, los LMP2, y eso es un hándicap prácticamente imposible de levantar. Después de los entrenamientos libres y la clasificación, se ha confirmado que el Ligier tampoco es el mejor coche de su liga, algo que obligará al asturiano a dar el 'do' de pecho en una carrera que no conoce si quiere estar a la altura de lo que espera. Salir desde la 13ª posición es algo bastante anecdótico, habida cuenta de que tendrán 24 horas para remontar (o caer) de esas posiciones.

Sin embargo, sí sirve para hacerse una idea aproximada de la diferencia que tiene el prototipo de United Autosports con respecto a los Cadillac y los Acura, los 'cocos' de DPi que, probablemente, pelearán por la victoria en la larga carrera de este fin de semana. «No hemos sido tan competitivos como algunos otros equipos, pero en general estamos satisfechos con el trabajo hecho.

García y Molina, grandes favoritos en GT Si las carreras como Le Mans o Daytona son atractivas, entre otras cosas, es por el espectáculo que dan en las categorías de GT. Y ahí dos españoles tienen mucho que decir: Antonio García en GTLM y Miguel Molina en GTD. El primero, al volante del Corvette C7.R junto a Jan Magnussen (padre de Kevin, piloto de la escudería Haas de Fórmula 1) y Mike Rockenfeller saldrá en la pole de la categoría, lo que puede ser una gran ayuda para el resto de la carrera. Molina parte con el Ferrari 488 de Risi Competizione desde la segunda posición, lo que también le coloca entre los favoritos para la victoria del domingo. En resumidas cuentas, al final todas las miradas están puestas en Fernando Alonso, pero realmente es de los cuatro españoles quien menos opciones tiene. Distinto será en Le Mans, si finalmente Alonso corre ahí. Toyota le espera, y él espera a Toyota. pero eso no significa que no se vaya a tomar en serio la cita de este fin de semana.

Las dos o tres primeras vueltas se trata de sobrevivir, casi sin agarre y sin calentadores para las ruedas, así que hay que ir cogiendo temperatura y tomando más riesgos hasta cuando atacas en las dos últimas vueltas y sabiendo que es una carrera de 24 horas. Era la calificación menos importante de mi vida, hasta ahora», explicaba el asturiano ante la prensa, después de una sesión clasificatoria que, efectivamente, era bastante irrelevante.

Poca igualdad en carrera

En estas sesiones de entrenamientos libres se ha dado cuenta de que ni siquiera el 'Balance of Performance' es suficiente para darle ese salto de calidad que necesita. Este sistema, que se utiliza tanto en el Mundial de Resistencia como en el IMSA, consiste en adaptar diferentes características de los prototipos (peso, brida de admisión de combustible, grados del alerón.) para garantizar una mayor igualdad en carrera. En teoría, este 'BoP' permite luchas de tú a tú entre coches que no tienen mucho que ver, si bien luego en la práctica los favoritos siguen siéndolo. «Ya sabía antes de venir que mi coche no era el más veloz, pero a la vez la carrera es suficientemente larga para poder recuperar la falta de prestaciones que puedas tener», se esperanzaba el asturiano.

El Ligier JS P217 del United Autosports no está, ni siquiera, entre los mejores de los LMP2. Ahí es donde los Oreca dan el callo, lo que beneficia directamente a quien es, realmente, la gran esperanza española de victoria o al menos podio en la categoría absoluta de las 24 horas de Daytona. Dani Juncadella, que fue 2º en los últimos libres de este viernes, está acompañado por Lance Stroll (piloto de Williams F1), Felix Rosenqvist y Robin Frijns ya demostró en el fin de semana del 'ROAR' que el coche del equipo del actor Jackie Chan es uno de los grandes candidatos a dar la campanada.

Desde la sexta posición, y con varios DPi por detrás, el ex piloto del DTM y ex probador de Force India en Fórmula 1 puede convertirse en la gran sorpresa para los españoles que se vayan a enganchar a esta carrera este fin de semana. A los más veteranos, su apellido les sonará: tanto su padre Javier como su tío José María fueron pilotos, y de hecho este último compitió en las 24 horas de Daytona con la escudería Montjuic formando equipo con el italiano Arturo Merzario (conocido, entre otras cosas, por ser uno de los que salvó a Niki Lauda del accidente de Nürburgring'76) al volante de un Ferrari 512S.

Para Juncadella también es un debut, ya que nunca había competido en unas 24 horas al volante de un prototipo (sí tiene experiencia con GT's, en las 24 horas de Nürburgring), pero tiene una gran oportunidad para que sea un debut memorable. Se puede dar el caso de que pelee en pista con Alonso, pese a que su gran objetivo es dar caza a los DPi, algo que el Ligier del asturiano tiene un poco más complicado. «Rivales siempre serán, además son muy buenos pilotos y siempre va a estar competido, pero creo que dentro de los LMP2, al menos en el test, fuimos los mejores y la idea es luchar contra los demás, vamos a Daytona a ganar», aseguraba Juncadella en una entrevista al portal 'Motor.es'.