Antonio Aristi: «Pese al abandono, a Alonso le habrá venido de perlas mentalmente correr la Indy»

Él también alcanza velocidades de vértigo, aunque no tan altas como las obtenidas ayer por diferentes pilotos en el óvalo Indianapolis Motor Speedway. A pesar de ello, también se juega el pellejo en el Campeonato de España y de Europa de Resistencia con un Seat León de más de 350 CV.

- ¿Cómo ha visto la carrera de Indianapolis?

- Es un espectáculo, como todos los deportes en EE.UU. Es una carrera totalmente pensada para el espectador. La carrera en sí puede parecer monótona, puesto que son 200 vueltas, pero si te gusta el deporte de motor es un show que te engancha mucho. Hay adelantamientos continuamente.

«Sainz acabará corriendo para una gran escudería. Está a un nivel altísimo»

- ¿Qué habilidades tiene que tener un piloto de la Indy?

- Podría decir que la experiencia en la Indy es un grado, aunque cualquiera que haya visto las 500 millas por primera vez y vea a Alonso hacerlo tan bien no parece tan importante. Se trata de una carrera en la que hay que estar concentrado al cien por cien y estar muy pendiente de lo que pasa tanto por delante como por detrás de tu bólido. Tienes que tener un sexto sentido para administrar bien las doscientas vueltas. También estás obligado a controlar en todo momento la periferia del coche, ya que vas a más de 300 kilómetros por hora y cualquier cambio de dirección puede derivar en un accidente. No hay más que ver el tremendo choque de Dixon. El piloto australiano ve como Howard se va contra el muro y vuelve a la pista, pero no tiene forma de esquivarlo.

- ¿Es más fácil pilotar en un óvalo para un piloto de Fórmula Uno?

- Sí. Si pensamos en la situación inversa, en la que un piloto de la Indy acude a un Gran Premio de Fórmula Uno, no estaría tan adelante como lo ha estado Alonso durante todas estas semanas. En mi opinión, las 500 millas es una carrera más intuitiva. En Fórmula Uno todo está calculado al milímetro. En Indianápolis tienes la opción de trazar las cuatro curvas de una manera algo diferente, puesto que también dependes mucho del tráfico. En F1 luchas contra la pista y en la Indy frente al resto de los rivales. Además, los pilotos se juegan mucho dinero en patrocinadores.

- ¿Cómo le ha visto a Fernando Alonso?

- Ha tenido mucho ritmo durante toda la semana. Da la sensación de que lleva corriendo las 500 millas desde hace años. Además, pese al abandono, psicológicamente le habrá venido de perlas después de los disgustos que le está dando McLaren-Honda esta temporada en la Fórmula Uno. Una verdadera pena su abandono.

- ¿Qué opina de las declaraciones de Lewis Hamilton y Felipe Massa poniendo en duda la profesionalidad del asturiano por no correr en Mónaco?

- El brasileño siempre ha sido un piloto polémico. No entiendo como pueden criticar a un compañero de trabajo. Siempre que habla, sube el pan. Massa siempre ha tenido buenos monoplazas entre sus manos, pero tiene un curriculum un tanto mediocre. Tampoco termino de entender al británico. Detrás de sus declaraciones contra Alonso puede estar el mal año que está haciendo con Mercedes .

- ¿Cómo ha visto el Gran Premio de Montecarlo? ¿Qué podemos esperar de este año en la Fórmula Uno?

- Lo que está claro es que la hegemonía de Mercedes ya no es tan superlativa. Vettel quiere alzarse con su quinto título de pilotos y va por buen camino. Tiene un gran aliado en su compañero Raikkonen como pudo apreciarse ayer en el Principado, puesto que el finlandés tenía buen ritmo para llevarse el Gran Premio. Va a ser realmente complicado ganarles este año. A Hamilton no le está saliendo nada.

- Carlos Sainz avanza a pasos agigantados. ¿Qué futuro le augura?

- Está haciendo una temporada magnifica, quedando muy por encima de Kvyat en todos los grandes premios. Me aventuraría a decir que acabara corriendo para una gran escudería.