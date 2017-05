Alonso, a por la 'pole' lamiendo el muro de Indianápolis

Fernando Alonso volvió a deslumbrar en Indianápolis y se metió entre los nueve pilotos que lucharán por la 'pole' este domingo, tras una clasificación maratoniana. El novato que más respeto infunde en su periplo norteamericano se clasificó en una meritoria séptima posición, que sin embargo le dejó frío.

La sesión de clasificación estuvo en el aire hasta los últimos instantes. La tremenda tromba de agua que cayó sobre el circuito de Indianápolis obligó a acortar de manera notable la jornada. La pista no estuvo practicable hasta las 21:00 -hora española-, aunque estaba previsto que la acción comenzase varias horas antes, a las 17:00h. Se llegó a temer incluso porque la jornada quedase anulada y que todo se pospusiese a este domingo.

La lluvia no es un asunto baladí en Indianápolis. No existen neumáticos de lluvia a imagen de la Fórmula 1, sino que serían más cercanos (en rendimiento, composición y estructura) a unos neumáticos de seco ligeramente preparados. No tienen dibujo, porque sería muy peligroso y poco eficiente en el óvalo, y por tanto no pueden evacuar agua. Así, en Indy, a poco que llueva, se suspende la sesión. En un día en el que la pista estaba absolutamente inundada, unido a una fuerte presencia de aparato eléctrico, se hacía impensable rodar en condiciones.

No obstante, la lluvia cesó, y los pilotos pudieron salir a pista, con el plan modificado. El formato de clasificación para el ‘pole day’ cambió totalmente. En condiciones normales, cada uno de los 33 coches tiene intentos ilimitados para hacer tandas de cuatro vueltas, en las que se obtiene una media de velocidad que sirve para ordenarles. Si el piloto, en medio de un intento, ve que la vuelta no le está saliendo bien, se puede apartar de la trazada, con lo que siempre queda una imagen para el espectador muy visual: una calle rápida para los pilotos en vuelta competitiva, y otra para los que quieren marcar tiempos en otro intento sin perder el ya obtenido. Al cambiar las condiciones en pista, cambió el formato: todos los pilotos contaron sólo con un intento de cuatro vueltas, sin más coches en pista, y fueron saliendo de uno en uno en un orden obtenido por sorteo el viernes.

A Alonso le tocó en suerte la posición 16. Hizo sus cuatro vueltas después de Graham Rahal, compañero de Oriol Servià, y antes de Spencer Rigot, que en su monoplaza luce el escudo del FC Barcelona debido a la colaboración de la academia FCBEscola del club culé en Estados Unidos. En la primera vuelta, ya demostró que iba a ir muy rápido, pero un ligero fallo en la tercera le impidió alcanzar el 'stint' perfecto. Prueba de ello es que su vuelta más rápida de las cuatro fue la priemra, con 230.337 mph, para pasar a 230.260 mph, 229.845 mph y 229.696 mph. La media, que es la que se usa para determinar la posición clasificatoria, fue de 230.034 (370,203 km/h), que entraba dentro del objetivo previsto.

“Ha sido corto e intenso”, analizaba el bicampeón de Fórmula 1, que sin embargo no estaba satisfecho. “Es una gran oportunidad para mí y la voy a intentar aprovechar. No estoy del todo contento porque no he alcanzado la velocidad que podía haber alcanzado. Pero hemos tenido suerte y lo importante es estar entre los nueve primeros para este domingo”, se congratuló. Sin embargo, pese a que estaba contento en ese momento, unos minutos después se le heló la sangre.

Bourdais, peligroso

Sebastian Bourdais, un nombre que sonará a los fans de la Fórmula 1 por su paso por Toro Rosso, fue protagonista negativo de la maratoniana jornada de clasificación de Indianápolis. El francés tuvo un fortísimo accidente contra el muro, cuando perdió el control de su monoplaza cuando venía haciendo ‘pole’. En su segunda vuelta, se le fue el coche de atrás y realizó una de las cosas que nunca se deben hacer en un óvalo: 'contravolantear'. Se fue casi de frente contra el muro y tras dar una vuelta de campana, se quedó tirado. El golpe fue de tal magnitud que el casco se le quedó atascado y ni siquiera podía abrir la visera.

Le trasladaron inmediatamente al hospital metodista de Indianápolis, a unos seis kilómetros del circuito, para someterle a pruebas, pero por fortuna para él, llegó consciente y despierto, con lo que todo se quedó en un serio susto, pero sólo un susto. El accidente hizo que se parase la clasificación hasta que se repararon las barreras.

El retraso hizo que la pista mejorase mucho. El calor en el asfalto y la goma depositada hizo que los que llegaron después de la reanudación contaran con la pista en mejores condiciones, lo que permitió a varios mejorar el crono de Alonso. Entre ellos estaba Takuma Sato, con diferencia el más potente del Andretti Autosport, y que fue superado sólo por Ed Carpenter, el gran favorito para la pole. No obstante, al final, fue suficiente: séptimo puesto, que le permite colarse en el ‘fast nine’ junto a Carpenter, Sato, Dixon, Hildebrand, Rossi, Power, Kanaan y Andretti.

Oriol Servià no pudo pasar al ‘fast nine’. El catalán ya avisaba en los libres que estaban teniendo serios problemas para encontrar el ‘set up’ correcto del coche, y cayó muy lejos de los nueve primeros. Sin embargo, el año pasado le pasó algo similar y el domingo de la pole ganó su grupo y salió décimo.