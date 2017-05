Ander Vilariño correrá en Brands Hatch, dentro de las GT4 Series

Ander Vilariño participará este fin de semana en las dos carreras puntuables para la GT4 European Series que se celebran en el trazado británico de Brands Hatch. Tras la victoria del piloto hondarribiarra en las European Series de Sport Prototipos de Resistencia en Portimao (Portugal), deberá cambiar toda su forma de pilotar antes de ponerse a los mandos de su Porsche Cayman con el que compite junto con el suizo Niki Leutwiler.

Pese a la parte positiva de sumar puntos en ambas carreras de la primera prueba en Nogaro (Francia), equipo y pilotos no se quedaron contentos con el ritmo de calificación y carrera y volvieron unos días después para probar nuevos reglajes donde lograron hacer los tiempos de pole en calificación y de vuelta rápida en carrera.

El trazado británico, que albergó pruebas del campeonato del Mundo de Fórmula 1 entre los sesenta y ochenta, es un circuito donde Vilariño ha vencido en cinco de sus ocho participaciones. «Estoy con muchísimas ganas de correr en Brands Hatch, es un circuito que me encanta aunque vayamos a correr en una versión que no conozco», señaló en alusión a que la prueba se disputará en todo el circuito, no solo en una parte. «Nuestro objetivo en Brands Hatch es luchar por el top5 en las dos carreras y si conseguimos podium tanto mejor».